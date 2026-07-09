Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

CS2'nin Yeni Shelter Haritası Oyuncuların Yüzünü Güldürdü: Bu Kez Rehineler İnsan Değil [Video]

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Valve'ın Counter-Strike 2 için yayımladığı son güncelleme, yeni haritaların yanı sıra ilginç bir detayı da beraberinde getirdi. Oyuna eklenen Shelter haritasında yıllardır alışık olduğumuz insan rehineler yer almıyor. Bunun yerine oyuncular, farklı bir kurtarma senaryosuyla karşılaşıyor.

CS2'nin Yeni Shelter Haritası Oyuncuların Yüzünü Güldürdü: Bu Kez Rehineler İnsan Değil [Video]
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Counter-Strike 2 için yayımlanan son güncelleme, oyuna yeni haritalar ve çeşitli oynanış yenilikleri ekledi. Ancak güncellemenin en çok konuşulan detaylarından biri, ilk bakışta fark edilmeyen ancak oyuncuların kısa sürede sosyal medyada gündem hâline getirdiği Shelter haritası oldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Counter-Strike serisinin klasik rehine kurtarma modunu bilen oyuncular, Shelter'a girdiklerinde alışılmışın dışında bir manzarayla karşılaşıyor. Valve, yıllardır değişmeyen rehine sisteminde küçük ama dikkat çekici bir değişikliğe giderek haritaya farklı bir atmosfer kazandırmayı tercih etmiş.

İçerikten Görseller

CS2'nin Yeni Shelter Haritası Oyuncuların Yüzünü Güldürdü: Bu Kez Rehineler İnsan Değil [Video]
HMxjmzJXkAA1M14

İnsan rehineler yerini köpeklere bıraktı

HMxjmzJXkAA1M14

Shelter haritasının en dikkat çeken özelliği, kurtarılması gereken rehinelerin insan karakterler yerine köpeklerden oluşması. Böylece oyuncular, rehine kurtarma görevini bu kez köpekleri güvenli bölgeye ulaştırarak tamamlıyor.

Valve bununla da yetinmemiş. Haritadaki köpeklerle etkileşime girebiliyor, yanlarına yaklaşıp etkileşim tuşuna bastığınızda havlamalarını duyabiliyorsunuz. Çatışma sırasında hasar almaları hâlinde verdikleri tepkiler de haritanın en çok konuşulan ayrıntılarından biri olmayı başardı.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tarihte İlk: İşte 64 GB RAM İsteyen İlk Oyun! [Video]

Tarihte İlk: İşte 64 GB RAM İsteyen İlk Oyun! [Video]

PlayStation'da 'Temmuz Tasarrufları' Başladı: İşte Toplam 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Temmuz Tasarrufları' Başladı: İşte Toplam 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

[Temmuz 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Temmuz 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Yazılım Güncellemesi Yayımlandı: Ne Değişiklikler Var?

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Yazılım Güncellemesi Yayımlandı: Ne Değişiklikler Var?

[Temmuz 2026] PS Plus'ta Ücretsiz Olacak Oyunlar Açıklandı: Toplam Fiyatı 4400 TL'yi Aşan 3 Oyun Geliyor!

[Temmuz 2026] PS Plus'ta Ücretsiz Olacak Oyunlar Açıklandı: Toplam Fiyatı 4400 TL'yi Aşan 3 Oyun Geliyor!

Bir Oyuncu, 98.000 Microsoft Puanı Kullanarak GTA 6'yı Ücretsiz Satın Aldı!

Bir Oyuncu, 98.000 Microsoft Puanı Kullanarak GTA 6'yı Ücretsiz Satın Aldı!

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

Resident Evil Oyunlarını Kaçırmayın: Steam’de Capcom Oyunları Büyük İndirime Girdi

Resident Evil Oyunlarını Kaçırmayın: Steam’de Capcom Oyunları Büyük İndirime Girdi

CS Go

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Neden Güncel Otomobillerin Çoğunda Artık Tavan Tutamağı Yok?

Neden Güncel Otomobillerin Çoğunda Artık Tavan Tutamağı Yok?

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com