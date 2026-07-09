CS2'nin Yeni Shelter Haritası Oyuncuların Yüzünü Güldürdü: Bu Kez Rehineler İnsan Değil [Video]

Valve'ın Counter-Strike 2 için yayımladığı son güncelleme, yeni haritaların yanı sıra ilginç bir detayı da beraberinde getirdi. Oyuna eklenen Shelter haritasında yıllardır alışık olduğumuz insan rehineler yer almıyor. Bunun yerine oyuncular, farklı bir kurtarma senaryosuyla karşılaşıyor.

Counter-Strike 2 için yayımlanan son güncelleme, oyuna yeni haritalar ve çeşitli oynanış yenilikleri ekledi. Ancak güncellemenin en çok konuşulan detaylarından biri, ilk bakışta fark edilmeyen ancak oyuncuların kısa sürede sosyal medyada gündem hâline getirdiği Shelter haritası oldu.

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Counter-Strike serisinin klasik rehine kurtarma modunu bilen oyuncular, Shelter'a girdiklerinde alışılmışın dışında bir manzarayla karşılaşıyor. Valve, yıllardır değişmeyen rehine sisteminde küçük ama dikkat çekici bir değişikliğe giderek haritaya farklı bir atmosfer kazandırmayı tercih etmiş.

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İnsan rehineler yerini köpeklere bıraktı

Shelter haritasının en dikkat çeken özelliği, kurtarılması gereken rehinelerin insan karakterler yerine köpeklerden oluşması. Böylece oyuncular, rehine kurtarma görevini bu kez köpekleri güvenli bölgeye ulaştırarak tamamlıyor.

Valve bununla da yetinmemiş. Haritadaki köpeklerle etkileşime girebiliyor, yanlarına yaklaşıp etkileşim tuşuna bastığınızda havlamalarını duyabiliyorsunuz. Çatışma sırasında hasar almaları hâlinde verdikleri tepkiler de haritanın en çok konuşulan ayrıntılarından biri olmayı başardı.