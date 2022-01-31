Cumhurbaşkanı'ndan Elektrik Tarifeleri Hakkında Açıklama

Elektriğe yapılan zamların vatandaşı maddi olarak zor durumda bırakması ve sert eleştirilere maruz kalmasının ardından, elektrik tarifeleri hakkında önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarife limitinin değişeceğini duyurdu.

Yeni yılın ardından elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar çok konuşulmuş; özellikle de elektriğe getirilen 150 kWh sınırı, standart çekirdek bir aile için bile çok düşük olduğu sebebiyle çok eleştirilmişti. Yüksek zamlara tepkili olan halk, zamların geri çekilmesi için imza kampanyası bile başlatmıştı.

Elektrik faturalarının gelmeye başlamasıyla ve insanların daha önce ödedikleri miktarların 2-3 katıyla karşı karşıya kalmasıyla ise tepkiler iyice büyümüştü. İşte elektriğe uygulanan bu yeni tarife, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda ele alınan konulardan birisi oldu. Yaklaşık olarak 2 saat 20 dakika süren toplantının adından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eleştirilerin odağındaki elektrik tarifesine dair alınan yeni kararları duyurdu.

Elektriğe uygulanan 150 kWh tarifesi 210 kWh’ye çıkarıldı

Basın toplantısında elektrik tarifesi için alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında, elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi için ilgili kurumlara talimat verildiğini kaydetti.

Buna göre Erdoğan, 150 kWh olarak belirlenen aylık elektrik tüketiminin 210 kWh’ye çıkarıldığını bildirdi. Erdoğan, şubat ayında gelecek elektrik faturalarının, yapılan düzenlemeler sonrasında vatandaşları rahatlatacağını belirtti.

Buna ek olarak Erdoğan, sanayi kuruluşlarında geçerli olan kısmi enerji kesintisinin de önemli ölçüde azaltıldığını ve yakın zamanda tümüyle kaldırılacağını ifade etti.

Erdoğan, doğal gaza dair de konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaza dair açıklamalarda da bulundu. Salgın döneminde dünyada kömür fiyatlarının 5, doğal gaz fiyatlarının ise 10 kat arttığını aktaran Erdoğan, "Biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.

"Salgın döneminde dünyada kömür 5 doğalgaz fiyatları 10 kat artarken İran ile Türkiye arasındaki doğal gaz hattında İran'dan kaynaklanan bir arıza meydana geldiğini ve bu sebeple doğal gaz arzında bir azalma yaşandığını belirten Erdoğan, yaptığı açıklamada şu şekilde kaydetti:

Bunun üzerine her seviyede girişimde bulunarak arızanın giderilmesi çalışmalarını havaların ısındığı önümüzdeki aylara bırakılması hususunda mutabık kaldık. Böylece İran'la gaz akışını yeniden başlattık. Ayrıca Azerbaycan hattından aldığımız doğalgaz miktarını da arttırdık. Tuz Gölü ve Silivri'deki doğalgaz depolama tesislerini devreye soktuk.