Bakan Koca'dan Vakanın Yerini Neden Söylemediklerine Yanıt

İki gün önce Türkiye'de görülen ilk Corona virüs vakasını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakanın yerini neden açıklamadıklarına dair bir yanıt verdi. Bakan Koca, vakanın yerini diğer illerdeki hassasiyetin düşebilmesi riskinden dolayı açıklamadıklarını söyledi.

2019 yılının aralık ayı sonlarına doğru Çin’de patlak veren Corona virüsü kısa süre içerisinde dünya geneline yayıldı. Geçtiğimiz günlerde pandemi ilan edilen Corona virüsü, bugüne kadar açıklanan verilere göre dünya genelinde 127.863 kişiye bulaştı ve 4.718 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 127.863 kişiden 68.310’u virüsten kurtulmayı başardı.

Corona virüsü iki gün öncesine kadar Türkiye’de görülmemiş olmasına rağmen maalesef ilk vaka haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ağzından duyduk. Fakat Bakan Fahrettin Koca, Corona virüsünün görüldüğü kişinin bulunduğu şehir veya bölge hakkında en ufak bir ipucu vermedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs vakasının hangi ilde olduğunu neden açıklamadıklarını anlattı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsünün görüldüğü ilk vakayı açıkladığı sırada söz konusu kişi hakkında yalnızca erkek bir Türk vatandaşı olduğu ve yakın zamanda yurt dışından geldiği bilgisini vermişti. Sağlık Bakanı, bugün Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya yaptığı açıklamalarda vakanın yerini neden açıklamadıklarını anlattı.

Açıklamalarına başlayan Fahrettin Koca, Corona virüs salgınına dair alınan tedbirlerin iyi gittiğini ve bir vakanın ötesine rastlanılmadığını söyledi. Bakan Koca, “Bu rastlanmayacak anlamına gelmiyor.” dedikten sonra kişinin hastalığı yurt dışında kapmış olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın “Hangi ilde olduğunu neden açıklamadınız?” sorusunaysa şu şekilde bir cevap verdi:

"Virüsü almış olan kişinin kendisini ve ailesini karantinaya aldık. Eğer ili açıklamış olsaydık hassasiyeti sadece o vilayete yoğunlaştırır, diğer illerdeki tedbiri azaltabilirdik. Her yerde hassasiyeti diri tutmak için açıklamadık."

Bu sorunun ardından Bakan Koca’ya “İran’da ilk vaka çıktığında siz 'Kum kentini o an karantinaya alsalardı bu denli yayılmazdı' demiştiniz. Ancak siz de ilk vakanın çıktığı yerin karantinaya alınmasını uygun bulmuyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltildi. Bakan Koca, bu soruya şu şekilde karşılık verdi:

“Tek bir hadiseye rastlandı, o da yurt dışı temaslı olduğu için karantinaya alma ve açıklama gereği duymadık. Eğer açıklasaydık, herkes sanki sadece orada varmış gibi bir algıya kapılıp, diğer illerdeki hassasiyeti düşürebilirdi."