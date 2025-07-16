Cyberpunk 2077'nin merakla beklenen ve daha önce ertelenen 2.3 güncellemesi nihayet geliyor. CD Projekt Red yeni güncellemeyi resmî olarak tanıttı.

Cyberpunk 2077’nin merakla beklenen 2.3 güncellemesi resmî olarak tanıtıldı. CD Projekt Red'in açıklamasına göre yeni güncelleme 17 Temmuz’da PC, PlayStation ve Xbox’a geliyor. Güncelleme Nintendo Switch 2'ye daha sonradan gelecek.

Canlı yayında yeni güncellemeyi tanıtan ekip, bu güncellemenin özellikle araçlar ve özelleştirmeler üzerine odaklandığını açıkladı. Yeni güncellemeyle birlikte üç yeni araç ve oyundaki ilk özelleştirilebilir motosiklet geliyor. Bu yeni araçlara küçük görevleri tamamlayarak ulaşabileceksiniz.

Yeni araçlar ve özelleştirme seçenekleri geliyor

En dikkat çekici yeniliklerden biri ise AutoDrive özelliği. Artık araçları ellerinizi kullanmadan, sadece yön belirleyerek sürebileceksiniz. Hatta arkanıza yaslanıp şehirde otomatik gezinebilmeniz bile mümkün. Ayrıca Delamain adlı yapay zekâlı taksiyi çağırarak da istediğiniz yerlere gidebileceksiniz.

Bunun yanında sinematik bir kamera modu da eklendi. Böylece Night City’de anbean harika görüntüler yakalayabileceksiniz. Fotoğraf Modu da geliştirmelerden nasibini aldı ve artık fotoğraf modu üzerinden hava durumunu ve günün saatini değiştirebilir, yeni karakter kıyafetleri ve 27 farklı NPC ile pozlar verebilirsiniz.

Teknik tarafta da yenilikler var. Yeni 2.3 güncellemesi ile oyuna nihayet FSR 4 desteği ekleniyor. Ayrıca FSR 3.1 Frame Generation ve Intel XESS 2.0 ile XESS Frame Generation da kullanılabilecek. Konsollar için ise değişken yenileme hızı teknolojisi olan VRR desteği gelecek.

Peki yeni 2.3 güncellemesi sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.