Cyberpunk 2077 Kişiselleştirme Ekranına Diş ve Tırnak Detayı

CD Projekt RED’in önümüzdeki ay çıkış yapacak oyunu Cyberpunk 2077, kişiselleştirme ekranına fazlasıyla önem vermiş gibi görünüyor. Oyunda karakterinizi son derece detaylı olarak şekillendirebileceksiniz. Hatta diş ve tırnaklar bile özelleştirilebilecek.

Cyberpunk 2077, 2020’de açık ara en fazla beklenen oyun oldu. Normalde çok daha önce çıkacak, ancak erteleme kararlarından dolayı hala çıkış yapamayan oyun, GTA 5’ten beri gördüğümüz en detaylı oyun olabilir. Bu da oyuna dair beklentilerimizi artırıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre Cyberpunk 2077, son derece ayrıntılı bir karakter özelleştirme sistemine sahip olacak.

Cyberpunk 2077’de diş renginizi seçebileceksiniz

Cilt tonunuz, göz renginiz, burnunuzun şekli, çene düzlüğü, saç ve sakal şekli, uzunluğu gibi pek çok özelliğe sahip olan özelleştirme ekranı, daha önce oyunlarda pek görmediğimiz ayrıntılarla da karşımıza çıkacak. Cyberpunk 2077’nin Almanya Facebook sayfasından yapılan paylaşımda; tırnaklarınızın uzunluğundan diş stilinize kadar fazlasıyla ayrıntılı bir karakter özelleştirme ekranının bulunacağı açıklandı. “Özgürlük bizim için sadece oyunda değil, aynı zamanda karakterinizi şekillendirmede de önemlidir” diyen CD Projekt RED, oyunda çok fazla detayı düşünmüş gibi görünüyor.

Bir CD Projekt RED temsilcisi, oyuncuların aslında dişlerinin rengini, tırnaklarının uzunluğunu ve rengini, hatta oje desenlerini de değiştirebileceğini doğruladı. Ayrıca karakter özelleştirme ekranındaki tüm seçenekleri açıklamadıklarını, bazılarının oyunculara sürpriz olmasını istediklerini söyledi.

Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak?

CD Projekt RED’in büyük bir beklenti yaratan oyunu Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde yeni bir erteleme almıştı. Bu güncellemeyle birlikte oyunun çıkış tarihi 19 Kasım’dan 10 Aralık’a ertelenmişti. Bu ertelemenin artık “son” olduğunu açıklayan şirket, eğer bir aksilik olmazsa 1 aydan kısa bir süre içerisinde Cyberpunk 2077’yi sevenleriyle buluşturacak. Peki siz Cyberpunk 2077 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun bekleneni verecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.