Cyberpunk 2077 PlayStation 5'te Oynanılmaz Hale Geldi

Bazı PlayStation 5 oyuncularının aktardıklarına göre Cyberpunk 2077 için yayınlanan son güncelleme, oyunda büyük sorunların yaşanmasına neden oldu. Oyun açıldıktan kısa süre sonra arabaların yerin dibine girdikleri, oyunun düzgün yüklenmediği gibi sorunlar bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde çok büyük bir hayal kırıklığıyla çıkış yapan Cyberpunk 2077'ye büyük bir güncelleme gelmişti. CD Projekt Red, bu güncellemeyle birlikte yama notlarında yüzlerce hatayı giderdiğini belirtmiş, bazı düzeltmeler yapmıştı. Güncellemenin pek çok büyük sorunu çözeceği düşünülürken PlayStation 5 oyuncuları, maalesef bu güncellemeyi mutlu bir şekilde karşılayamadı.

Bazı PlayStation 5 oyuncularının aktardıklarına göre yayınlanan yeni güncelleme ardından oyunda fazlasıyla can sıkıcı hatalar gözükmeye başladı. Oyunu konsola yeni indiren ve açan oyuncu, yaklaşık 15 saniyenin ardından arabaların yerin içine girdiğini ve sonsuz bir düşüşe başladığını bildirdi. Ayrıca oyunun düzgün bir şekilde yüklenmediği de bildirildi.

Güncellemelere rağmen sorunlar devam ediyor:

Aylarca yolunu gözlediğimiz ve birkaç kez ertelenen Cyberpunk 2077, özellikle bu ertelemelerin ardından büyük bir beklentiye kavuşmuştu. Fakat son gün geldiğinde ve oyun yayınlandığında oyuncular, karşılaştıkları manzara karşısında şok olmuştu. Oyun, oynanışı etkileyen ve oynanış zevkini kaybetmenize neden olan irili ufaklı pek çok hataya ev sahipliği yapıyordu.

CD Projekt Red, bu konuda oyunculardan özür dilemiş ve güncellemeleri yayınlamaya devam etmiş olsa da oyun halen sorunlarıyla gündeme gelebiliyor. Oyunda yer alan hataların birçoğu yayınlanan güncellemelerle giderilmiş olsa da bu örnekte de olduğu gibi bazı oyuncular bu güncellemelere rağmen sorunlarla karşılaşabiliyor.

Aslında bu manzarayı CD Projekt Red'in büyük bir ün kazanmasını sağlayan The Witcher 3: Wild Hunt'da da görmüştük. Oyun ilk yayınlandığında sorunlarla doluydu, fakat şirketin uğraşları sonucunda günümüzün en takdir edilen oyunlarından birisi haline dönüştü. Aynı senaryoyu Cyberpunk 2077'de de görüp görmeyeceğimizi merakla bekliyoruz.