Yüzölçümü bakımından dünyanın en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen en mutlu insanların yaşadığı yer olarak dikkat çeken Danimarka, İskandinav bölgelerinden biridir ve hem tarihi hem de coğrafi özellikleriyle turistlerin en gözde mekanlarından bir tanesidir. Gelin Danimarka hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgilere yakından bakalım.

Resmi adıyla Danimarka Krallığı, Avrupa’nın kuzeyinde yer alan İskandinav ülkelerinden bir tanesidir. Bir yarımada üzerine kurulan olan ülkeye bağlı büyüklü küçüklü pek çok ada bulunmaktadır. Vikinglerin diyarı olarak bilinen bölgelerden biri olan Danimarka uzun süre İsveç ve Norveç gibi ülkelerle birlikteydi. Yakın tarihe kadar yaşanan sayısız savaş sonunda bağımsız bir ülke olarak ayakta kalmayı başardı.

Danimarka, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen kendi para birimini kullanmaktadır. Dünyanın en küçük ülkelerinden bir tanesidir ama aynı zamanda dünyanın en mutlu insanları da burada yaşamaktadır çünkü ülkedeki adalet sistemi pek çok ülkeden çok daha ileri bir düzeydedir ve hatta yapılan çalışmalarda uluslararası ölçüt olarak kabul edilir. Gelin Danimarka hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgilere yakından bakalım.

Danimarka hakkında az bilinen ilginç bilgiler:

Danimarka küçük ama aynı zamanda büyük bir ülke.

Danimarkalılar dünyanın en mutlu insanları.

Çoğu kullanılmasa da ülke ada dolu.

Danimarka’nın en işlek limanlarında bile yüzebilirsiniz.

Danimarka prensini podyumda izlemeniz mümkün.

Dünyanın en popüler oyuncağı Danimarka’nın küçük bir kasabasında icat edildi.

Bir Danimarkalı, kazancının neredeyse yarısını vergi olarak veriyor.

Danimarka’da çocuğunuzu anaokuluna gönderirseniz ormanda eğitim aldığını görebilirsiniz.

Kapalı hava sevmeyenler için Danimarka epey can sıkıcı olabilir.

Dünyanın en eski bayrağı Danimarka’ya aittir.

Eski bir Danimarka kralı, bugün kullandığımız bir teknolojinin adını vermiştir.

Danimarka küçük ama aynı zamanda büyük bir ülke:

İskandinav dünyası denilince aklımıza uçsuz bucaksız ormanlar, dağlar, uçurumlar geliyor ama yüzölçümü olarak baktığımız zaman bu ülkelerden biri olan Danimarka’nın oldukça küçük olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nde, dünya sıralamasında 130. olan Danimarka’dan çok daha büyük eyaletler var. Danimarka anakarası 42.931 kilometrekare genişliğinde.

Danimarka küçük bir ülke ama aynı zamanda dünyanın en büyüklerinden biri kabul ediliyor. Bunun nedeni, Grönland adasının bu ülkeye bağlı olması. 2.1 milyon kilometrekarelik genişliği ile dünyanın kıta olmayan en büyük adası olan Grönland sayesinde Danimarka, egemen olunan topraklar üzerinden yapılan hesaplamada 12. sırada görünüyor.

Danimarkalılar dünyanın en mutlu insanları:

Dürüst olmak gerekirse bu sıra zaman zaman değişiyor ve birincilik bazen Finlandiya’nın eline geçiyor ama Danimarka, Birleşmiş Milletler Mutluluk Raporu’na göre her zaman dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı ülkelerden bir tanesi oluyor. Muhteşem coğrafyanın yanı sıra bu insanların mutlu olmasının en büyük nedeni iyi bir yönetim. Çalışma şartları insani koşullarda, asgari ücret ABD’nin iki katı, sosyal haklar her zaman vatandaş lehine, sağlık ücretsiz, eğitim ücretsiz. Daha ne olsun?

Çoğu kullanılmasa da ülke ada dolu:

Tabi şimdi ada var, ada var. Bazıları küçük kayalıklardan oluşuyor ama resmi rakamlara göre Danimarka’ya bağlı tam 444 ada bulunuyor. Bu adaların yalnızca 76’sında insan yerleşimi olması ise İskandinav coğrafyasının kaderidir. Yine de bu adalarda yaşayan insanların sefalet çektiğini düşünmeyin. 2020 yılında Danimarka’nın Bornholm ve Samso adaları, Avrupa Birliği’nin en yaşanabilir adaları seçildiler.

Danimarka’nın en işlek limanlarında bile yüzebilirsiniz:

Danimarka küçük bir ülke olduğu için neresine giderseniz gidin denizden en fazla 52 kilometre uzaklaşabiliyorsunuz. Denize ulaştığınız zaman da sizi bekleyen sayısız kumsal var. Fakat derseniz ben çılgınım, şu teknelerin oradan dalayım; olur. Olur çünkü normalde pislik içinde olmasına alıştığımız işlek limanlar, örneğin Kopenhag limanı bile yüzülebilir seviyede temizdir. Çünkü yönetimler, sürdürülebilir bir çevre planlaması yapmaktadırlar.

Danimarka prensini podyumda izlemeniz mümkün:

Sembolik olarak olsa bile Danimarka bir krallık ve 1972 yılından beri tahtta Kraliçe II. Margrethe oturmaktadır. Ailenin tüm üyelerinin ilginç bir özelliği var ancak tahtın 9. sırasındaki genç Prens Nikolai, bunlar arasında en ilginç olanı çünkü kendisi bir model. İlk kez 2018 Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkan genç prens, bu sıralar Dior tasarımcılarından Kim Jones için modellik yapıyor.

Dünyanın en popüler oyuncağı Danimarka’nın küçük bir kasabasında icat edildi:

Danimarka’nın Billund kasabasında yaşayan oyuncakçı Ole Kirk Christiansen, Danca güzel oyun anlamına gelen Leg Godt kelimelerini birleştirerek LEGO isimli bir şirket kurdu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında stokları bitince elindeki plastik malzemelerden küçük bloklar yapmaya başladı. 1949 yılından sonra dünyaya açılan LEGO şirketi, bugün dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden biridir.

Bir Danimarkalı, kazancının neredeyse yarısını vergi olarak veriyor:

Her devlet vatandaşından belirli oranda vergi alır ve biz unuttuk ama devlet bu vergiyi kullanarak vatandaşına hizmet verir. Danimarka’da fiyatlar inanılmaz yüksektir çünkü satış vergisi tam yüzde 25’tir. İlginç olan, çalışan bir Danimarkalı yıllık gelirinin yüzde 45’ini yani neredeyse yarısını gelir vergisi olarak ödemektedir. Çok daha ilginci ise yapılan anketlerde halkın yüzde 90’ının bu durumdan memnun olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü devlet bu kadar vergi alıp bir de hizmetler için ek para almıyor, halkına vergisini sonuna kadar geri ödeyecek kadar başarılı hizmetler sunuyor.

Danimarka’da çocuğunuzu anaokuluna gönderirseniz ormanda eğitim aldığını görebilirsiniz:

Hayır, Mahmut Hoca’nın dediği gibi ‘Okul dört duvarı olan yer değildir, okul her yerdir.’ gibi dramatik bir durum söz konusu değil. Danimarka’nın zaten büyük bir bölümü ormanlık, okullar da çoğu zaman kent yerleşiminden daha uzak bölgelerde bulunuyor. Bu durumu iyi yönde değerlendirmek isteyen eğitimciler özellikle anaokulu dönemindeki çocukları sık sık ormanlarla buluşturarak doğayı yakından tanıtıyorlar. Ülkenin yapısı gereği en büyük şehirlerde bile bu doğal hayata dokunmak mümkün.

Kapalı hava sevmeyenler için Danimarka epey can sıkıcı olabilir:

İskandinav bölgesi olarak da anılan Kuzey Avrupa genel olarak her zaman kapalı bir havaya sahiptir, soğuktur ve yağmur yağar. Bu bölgede bulunan Danimarka’da da yılın ortalama 170 günü yağmur vardır. Yağmur olmadığı zamanlarda bile hava genel olarak bulutlu olduğu için karanlık bir hava hakimdir. Yani ben güneş görmeden yapamam diyorsanız yere batsın sosyal hakları deyip bu ülkeden kaçabilirsiniz.

Dünyanın en eski bayrağı Danimarka’ya aittir:

İnsanlık, medeniyeti kurduğu ilk günlerden beri topluluğunu sembolize etmesi adına bayraklar kullanmıştır. Hatta Avrupa’da soylu ailelerin bile kendilerine ait bayrakları vardır. Ancak bildiğimiz anlamdaki bayrak, egemen bir devlet sembolüdür. Bu nedenle dünyanın en eski bayrağı, Danimarka’da 1219 yılında kabul edilen ve bugün bile kullanılan Dannebrog isimli bayraktır. Şu an için bilinen daha eski bir örnek olmadığı için Guinness Dünya Rekoru hala Danimarka bayrağındadır.

Eski bir Danimarka kralı, bugün kullandığımız bir teknolojinin adını vermiştir:

1996 yılında Intel, Nokia ve Ericsson mühendisleri birlikte kısa menzilli radyo dalgaları üzerine çalışıyorlardı. Intel mühendislerinden olan Jim Kardach, o dönem bir Danimarka kralı olan Harald Bluetooth’un hayatı üzerine bir kitap okuyordu. 10. yüzyılda yaşamış Harald Bluetooth tüm İskandinav dünyasını birleştirmiştir. Jim Kardach da buldukları teknolojinin tüm cihazları birleştireceğini düşünerek teknolojilerine bu ismi verdi ve logo olarak da bu kralın baş harflerini birleştirdi. Bue tooth yani mavi diş adı da logonun rengini belirlemiş oldu.

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen en mutlu insanların yaşadığı Danimarka hakkındaki ilginç bilgilerden bahsederek bu coğrafyayı daha yakından tanımaya çalıştık. Danimarka hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.