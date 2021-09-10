Sony'nin Showcase etkinliğinde boy gösteren Bethesda, etkinliğe damga vuran şirket oldu. Hem DEATHLOOP hem de Ghostwire: Tokyo için tanıtım videoları yayınlayan şirket, oyuncuların heyecanını tavan yaptırdı. Oyuncular, DEATHLOOP ile 14 Eylül'de, Ghostwire: Tokyo ile ise 2022 yılında tanışma imkanı yakalayacaklar.

Video oyun dünyası bir süredir, sektörün köklü isimlerinden Bethesda'nın üzerinde çalıştığı yeni oyunu DEATHLOOP'u bekliyor. PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürülecek oyun, 14 Eylül'de oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Konusuyla da oynanışıyla dikkat çeken yapım için bir tanıtım videosu daha yayınlayan Bethesda, DEATHLOOP hayranlarının heyecanını tavan yaptırmış durumda.

Birinci şahıs nişancı türünde bir yapım olarak karşımıza çıkacak DEATHLOOP'un son fragmanı, oyunun aksiyon dolu olacağını bir kez daha gözler önüne seriyor. Oyuncuları adeta bir filmin içindeymiş gibi hissettirecek oyun, 8 ana görevin farklı tekniklerle tamamlanmasını içeriyor. Geliştirdiği oyundan fazlasıyla emin olan ekip, DEATHLOOP'un tanıtımında "Yine dene, yine öl" ifadelerini kullanıyor.

İşte DEATHLOOP için hazırlanan son fragman

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, dün gerçekleştirdiği Showcase isimli etkinlik kapsamında piyasaya sürülecek yeni oyunların tanıtımını yaptı. Bu bağlamda, ön plana çıkan oyunlardan bir tanesi de Ghostwire: Tokyo'ydu. Yeni nesil korku ve aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan oyun için oldukça iddialı bir fragman hazırlayan Tango Gameworks, oyunun yayın işini de Bethesda'ya bırakmış durumda. Peki Ghostwire: Tokyo, oyun tutkunlarına neler sunacak?

Ghostwire: Tokyo da tıpkı DEATHLOOP gibi PlayStation ve PC için satışa sunulacak. Ancak oyunseverlerin, Ghostwire: Tokyo'yu biraz daha beklemeleri gerekiyor. Zira şirket, bu oyunu 2022 yılı içerisinde yayınlayacak. Adından da anlayabileceğiniz üzere Tokyo'da geçecek oyun, sahip olduğu aksiyon ve macerayı korku ögeleriyle dolduracak. Oyuncular bu oyunda, Tokyo'nun başına bela olan doğaüstü yaratıkları alt etmeye çalışacaklar...