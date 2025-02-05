Alanında uzman isimlerin yer aldığı yeni bir araştırmaya göre DeepSeek, diğer yapay zekâ araçlarına kıyasla ciddi bir tehdit konumunda.

Alanında uzman isimlerin uyarısına göre DeepSeek'in R1 modelinin kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebilme riski, diğer yapay zekâ araçlarına göre 11 kat daha fazla.

Enkrypt AI tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre DeepSeek'in R1 modeli, zararlı içerikler üretme ve manipülasyona açık olma konusunda büyük tehlike arz ediyor.

DeepSeek'in bu denli tehlikeli görülmesinin sebebi ne?

Araştırma kapsamında yapılan testlerde DeepSeek'in siber suçlular tarafından kimyasal, biyolojik ve siber güvenlik silahları üretmek amacıyla kullanılabileceği, ayrıca yasa dışı içerik ve hackleme üzerine yardımcı bir araç olarak kullanılabilme potansiyeli taşıdığı tespit edildi.

En son geçtiğimiz hafta meydana gelen bir veri ihlali sonrası kullanıcı verileri sızdırılmıştı. DeepSeek her ne kadar düşük maliyetle bu denli iyi performans sunuyor olsa da güvenlik ve gizlilik sorunları nedeniyle bazı ülkeler tarafından yasaklandı.

Enkrypt AI CEO'su Sahil Agarwal bulgularla ilgili olarak, "Bu güvenlik açıkları göz ardı edilemez. Derin koruma önlemleri ve sıkı takip, kötüye kullanımları önlemek için şart." dedi.

DeepSeek, şu anda aralarında İtalya, Fransa, Almanya ve ABD'nin de yer aldığı birçok ülke tarafından inceleme altına alınmış durumda.

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