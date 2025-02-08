DeepSeek'in güvenlik zaafiyetlerine yönelik açıklamalar arasına bir yenisi daha eklendi.

Anthropic CEO’su Dario Amodei, Çinli yapay zekâ devi DeepSeek’in güvenlik konusunda ciddi riskler taşıdığını söyledi.

Dario Amodei özellikle biyolojik silahlarla ilgili hassas bilgileri engelleme testinde DeepSeek’in diğer yapay zekâ araçları arasında “en kötü performansı” sergilediğini belirtti.

"DeepSeek gelecekte daha büyük güvenlik riskleri oluşturacak"

ChinaTalk podcast’inde konuşan Dario Amodei, şirketinin yapay zekâ modellerini güvenlik açısından değerlendirdiğini ve DeepSeek’in bu testlerde tehlikeli bilgiler üretmekten kaçınmadığını vurguladı. Dahası Dario Amodeoi'ye göre DeepSeek gelecekte daha büyük güvenlik riskleri oluşturacak.

DeepSeek’in modelleri, Cisco’nun güvenlik araştırmalarında da alarm verdi. Araştırmacılar, DeepSeek R1’in tüm jailbreak girişimlerine karşı savunmasız olduğunu ve zararlı içerikleri filtreleyemediğini tespit etti. Tabii bu yalnızca DeepSeek’e özgü bir durum değil. OpenAI’ın GPT-4o ve Meta’nın Llama-3.1-405B modelleri de benzer problemlerden muzdarip.

Son haftalarda DeepSeek'e yönelik bu tür güvenlik endişeleri bazı devlet kurumlarını ve şirketleri DeepSeek’i yasaklamaya yöneltti. Popülaritesi bir anda fırlayan DeepSeek'in geleceğinin nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz.

DeepSeek'e yönelik son gelişmeler: