Popüler müzik platformu Deezer; Premium, Family ve HiFi paketlerini 3 ay boyunca denemeniz için ücretsiz yaptı. Platformun sunduğu paketlerin özelliklerini ve paketleri nasıl edinebileceğinizi yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Herkesin eve kapandığı şu dönemde müzik dinlemek, sıkıntımızı gidermek için başvurulacak en iyi yöntemlerden birisi. Tabii bir müziği kaliteli bir şekilde dinlemek de bu aktiviteyi çok daha zevkli ve dolu bir hâle getiriyor. İşte bugün, müzik dinleme deneyiminizi kat kat iyileştirecek bir haberimiz var.

Günümüzün en çok kullanılan müzik platformlarından birisi olan Deezer, ülkemizde de geçerli olan büyük bir kampanyaya imza attı. Yeni kampanyayla birlikte Deezer’ı ilk kez deneyecek kullanıcılar, platformun Premium, Family ve HiFi paketlerini 3 ay boyunca ücretsiz olarak deneyebilecekler.

Deezer; Premium, Family ve HiFi paketlerini 3 ay ücretsiz yaptı:

Deezer’ın yeni başlattığı kampanyayla birlikte platforma şans vermek isteyen birçok kullanıcı, reklamsız ve istediği sıraya göre 3 ay boyunca ücret ödemeden müzik dinleyebilecek. Deezer’ın yeni kampanyasında yer alan paketlerin özellikleriyse şöyle:

Deezer Premium : Paket, ücretsiz versiyondan farklı olarak kullanıcıların reklamsız bir şekilde sınırsız sayıda şarkı atlayarak müzik dinlemelerine olanak sağlıyor. Bununla birlikte kullanıcılar istedikleri müziği önceden cihazlarına indirerek istedikleri zaman internet bağlantısına ihtiyaç duymadan dinleyebiliyor.

: Paket, ücretsiz versiyondan farklı olarak kullanıcıların reklamsız bir şekilde sınırsız sayıda şarkı atlayarak müzik dinlemelerine olanak sağlıyor. Bununla birlikte kullanıcılar istedikleri müziği önceden cihazlarına indirerek istedikleri zaman internet bağlantısına ihtiyaç duymadan dinleyebiliyor. Deezer Family : Deezer’ın aile paketi olan Deezer Family, kullanıcılara Premium paketiyle sunulan özelliklerin tamamını aynı şekilde sunuyor ancak Premium pakette bir hesabı yalnızca bir kullanıcı kullanabilirken Family paketinde 6 farklı kullanıcı aynı hesabı kullanabiliyor.

: Deezer’ın aile paketi olan Deezer Family, kullanıcılara Premium paketiyle sunulan özelliklerin tamamını aynı şekilde sunuyor ancak Premium pakette bir hesabı yalnızca bir kullanıcı kullanabilirken Family paketinde aynı hesabı kullanabiliyor. Deezer HiFi: Yüksek kalitede müzik dinlemek isteyenlere bu fırsatı sunan Deezer HiFi paketi, Premium paket sahibi kullanıcılara sunulan özelliklerin çok daha fazlasıyla geliyor. Bu paket sayesinde kullanıcılar, istedikleri müziği FLAC formatında dinleyerek müziğin olabilecek en derin noktasına erişebiliyor.

3 ay ücretsiz Deezer hesabı nasıl alınır?

Deezer’da 3 ay boyunca dilediğiniz pakete ücretsiz erişim sağlayabilmek için öncelikle kendinize uygun olan paketi seçin. Dilediğiniz paketi seçtikten sonra Deezer’ın internet sitesine ulaşın ve aşağıdaki adımları takip edin:

Seçtiğiniz paketin altında yer alan ‘ Denemeye başla ’ seçeneğine tıklayın. (HiFi paketini edinmek için ‘ Daha fazla bilgi ’ seçeneğine tıklayın.)

’ seçeneğine tıklayın. (HiFi paketini edinmek için ‘ ’ seçeneğine tıklayın.) Karşınıza gelen sayfadan bir Deezer hesabı oluşturun.

Ödeme bilgilerinizi girin ve ‘Ücretsiz deneme süremi başlat’ seçeneğine tıklayın. (3 ay boyunca hesabınızdan hiçbir ücret alınmayacak, 3 ay sonunda üyeliğinizi iptal etmezseniz seçtiğiniz paketin standart ücreti aylık olarak ödenmeye devam edecek.)

Bu aşamanın ardından Deezer hesabınıza giriş yaparak seçtiğiniz paketin ayrıcalıklarından 3 ay boyunca yararlanabilirsiniz.