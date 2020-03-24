Dell'in 'Mobile Connect' Uygulamasına, iPhone Desteği Geldi

Dell'in "Mobile Connect" isimli uygulaması güncellendi. Yeni güncelleme, iPhone'ların da bilgisayarlara yansıtılmasını sağlıyor. Üstelik Dell'in Mobile Connect uygulaması iPhone'lar için, Microsoft'un "Telefonunuz" uygulamasından daha işlevsel çalışıyor.

Sizlerle birkaç ay önce paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji üreticisi Dell'in "Mobile Connect" isimli bir uygulamasından bahsetmiştik. Dell, 2018 yılında piyasaya sürdüğü bu uygulama ile ilgili önemli açıklamalar yapmış, kullanıcılarına sunacağı bir güncelleme ile iPhone'ların Windows 10'a yansıtılabileceğini açıklamıştı. Beklenen gün geldi ve Dell, Mobile Connect uygulamasını güncelledi.

Microsoft, Android telefonlar için zaten fazlasıyla kullanışlı bir yansıtma özelliği sunuyordu. Ancak Microsoft, konu iPhone olduğunda geri planda kalmayı tercih etti ve Android ekosistemine sunduğu yansıma özelliğini iPhone'lara istenilen şekilde sağlamadı. İşte Dell bu konuyu çözüme ulaştırdı ve Mobile Connect'in 3.0 sürümüyle iPhone'ların Windows 10 bilgisayarlara yansıtılmasını başarıyla sağladı.

Mobile Connect uygulamasının yeni sürümü ile birlikte iPhone kullanıcıları, tıpkı Android kullanıcıları gibi telefonlarını bilgisayarlarına yansıtabilecekler. Böylelikle iPhone kullanıcıları, telefonlarına gelen mesajları, bildirimleri, çağrıları ve daha fazlasını bilgisayarları üzerinden yönetebilecekler ve veri aktarımı sağlayabilecekler. Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için yüklü iOS sürümünün en az iOS 11 olması gerekiyor.

Microsoft, Windows 10'da kısa bir süre önce "Telefonunuz" isimli bir uygulama sundu. Bu uygulama, Android ve iPhone'larınızı bilgisayarlarınıza bağlayabilmenize imkan tanıyor. Ancak Microsoft'un Telefonunuz uygulaması, Android ile tam bir uyum içerisinde çalışırken iPhone'lar için hem o kadar uyumlu değil hem de beklentileri karşılayamıyor. Dell'in son hamlesi, Microsoft'u da ilerleyen dönemlerde harekete geçirebilir.

Eğer sizler de Dell'in Mobile Connect uygulamasını edinmek ve iPhone'unuzu bilgisayarınıza yansıtmak isterseniz, Microsoft Store aracılığıyla bu uygulamayı indirebilirsiniz. Bu indirme işlemini yaptıktan sonra da telefonunuza indirmeniz gereken uygulamayı App Store üzerinden edinmeyi unutmayın. Bu işlemlerin ardından iPhone'unuzu Dell markalı bilgisayarınıza aktarmak için hazırsınız demektir.