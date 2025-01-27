Ne Solungaçları Ne de Akciğerleri Olan Deniz Örümcekleri, Nefes Almayı Nasıl Başarıyor?

3 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Çevremizde pek çok farklı örümcek çeşidi görsek de denizlerde de deniz örümcekleri ismi verilen bir tür var. Öyle ki bu örümcek türü, birçok farklı ve ilginç özelliğe sahip.

Bu canlıların nefes alıp verme şekilleri bile, diğer hayvanlardan oldukça farklı. Peki deniz örümcekleri nasıl nefes alıyor?

Bunu ne şekilde yapıyorlar?

Öncelikle kısaca bu hayvanları tanıyalım.

örümcek

Deniz örümcekleri ile denizlerde veya sığ sularda, dünyanın her yerinde karşılaşmak mümkün. Onlar çoğu örümcek türü gibi parçalı gövdelere ve kitinden yapılmış koruyucu dış iskeletlere sahip. 

Ancak diğer örümcek türlerinden farklı olarak 8 bacaklılar. Bu canlıların bazıları çok küçük ve bacak açıklıkları yalnızca 1 santimetre. En büyük deniz örümceği türleri ise Kuzey ve Güney Kutuplarında ve onların bacak açıklıkları ortalama 70 santimetre.

Deniz örümceklerinin gövdeleri, hayati organlarının çoğunu içeren çok eklemli, uzun ve kazık benzeri bacaklarına kıyasla oldukça küçük.

örümcek

Ayrıca şaşırtıcı şekilde bu canlıların sindirim sistemleri ve cinsel organları, bacaklarının içinde. Bu canlıların kalpleri de öylesine zayıf ki kan dolaşımı için sindirim sistemlerine güveniyorlar.

Yine bu canlılarla ilgili en şaşırtıcı gerçeklerden biri de yavruları dünyaya gelene kadar dişilerin değil, erkeklerin taşıması.

Peki deniz örümcekleri nasıl nefes alıyor?

örümcek

Hepimizin bildiği gibi çoğu deniz canlısı ya solungaçları ile ya da akciğerleri sayesinde nefes alıyor. Fakat deniz örümceklerinin ne solungaçları ne de akciğerleri var. 

Araştırmacılar ise 2018’de yapılan bir çalışmaya göre, Dev Antarktika deniz örümceklerinin birkaç türünü inceleyerek deniz örümceklerinin vücutlarında oksijeni nasıl taşıdıklarını araştırıyor.

Araştırmalar deniz örümceklerinin vücutlarına oksijeni, kendilerine yapı ve koruma sağlayan ve sert dış derileri olan kütiküllerindeki yüzlerce küçük gözenek yoluyla aldığını ortaya çıkarıyor.

örümcek

Ayrıca Antarktika'daki dev deniz örümceklerini solunum odalarına konuyor, ne kadar oksijen emdiklerini ölçülüyor ve bacaklarındaki küçük deliklerden, tüm vücutlarını çalıştıracak kadar oksijen aldıkları görülüyor.

Özetle deniz örümcekleri diğer deniz canlıları gibi akciğerlerinden veya solungaçlarından nefes almıyor. Onlar, bacaklarındaki gözenekler aracıyla bu işlemi yapıyor ve hayatlarına devam ediyorlar. 

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Örümcek Ağları Hakkında Daha Önce Hiç Duymadığınız 5 Sıra Dışı Bilgi (Uzayı Bile Sarmışlar!)
İLGİLİ HABER

Küçücük Olmalarına ve Bize Zarar Vermemelerine Rağmen Neden Örümceklerden Bu Kadar Korkuyoruz? Cevap, Çok Eskilerde Saklı!
İLGİLİ HABER

Bilime Göre Kronik Yaraların Tedavisinde Bundan Sonra "Örümcek Ağı" Kullanabiliriz: İyi de Neden?
İLGİLİ HABER

Tüyler Diken Diken: Uyku Sırasında Her Yıl Ortalama 8 Böcek Yuttuğumuz İddiasının Gerçeklik Payı Var mı?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler