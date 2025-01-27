Çevremizde pek çok farklı örümcek çeşidi görsek de denizlerde de deniz örümcekleri ismi verilen bir tür var. Öyle ki bu örümcek türü, birçok farklı ve ilginç özelliğe sahip.

Bu canlıların nefes alıp verme şekilleri bile, diğer hayvanlardan oldukça farklı. Peki deniz örümcekleri nasıl nefes alıyor?

Bunu ne şekilde yapıyorlar?

Öncelikle kısaca bu hayvanları tanıyalım.

Deniz örümcekleri ile denizlerde veya sığ sularda, dünyanın her yerinde karşılaşmak mümkün. Onlar çoğu örümcek türü gibi parçalı gövdelere ve kitinden yapılmış koruyucu dış iskeletlere sahip.

Ancak diğer örümcek türlerinden farklı olarak 8 bacaklılar. Bu canlıların bazıları çok küçük ve bacak açıklıkları yalnızca 1 santimetre. En büyük deniz örümceği türleri ise Kuzey ve Güney Kutuplarında ve onların bacak açıklıkları ortalama 70 santimetre.

Deniz örümceklerinin gövdeleri, hayati organlarının çoğunu içeren çok eklemli, uzun ve kazık benzeri bacaklarına kıyasla oldukça küçük.

Ayrıca şaşırtıcı şekilde bu canlıların sindirim sistemleri ve cinsel organları, bacaklarının içinde. Bu canlıların kalpleri de öylesine zayıf ki kan dolaşımı için sindirim sistemlerine güveniyorlar.

Yine bu canlılarla ilgili en şaşırtıcı gerçeklerden biri de yavruları dünyaya gelene kadar dişilerin değil, erkeklerin taşıması.

Peki deniz örümcekleri nasıl nefes alıyor?

Hepimizin bildiği gibi çoğu deniz canlısı ya solungaçları ile ya da akciğerleri sayesinde nefes alıyor. Fakat deniz örümceklerinin ne solungaçları ne de akciğerleri var.

Araştırmacılar ise 2018’de yapılan bir çalışmaya göre, Dev Antarktika deniz örümceklerinin birkaç türünü inceleyerek deniz örümceklerinin vücutlarında oksijeni nasıl taşıdıklarını araştırıyor.

Araştırmalar deniz örümceklerinin vücutlarına oksijeni, kendilerine yapı ve koruma sağlayan ve sert dış derileri olan kütiküllerindeki yüzlerce küçük gözenek yoluyla aldığını ortaya çıkarıyor.

Ayrıca Antarktika'daki dev deniz örümceklerini solunum odalarına konuyor, ne kadar oksijen emdiklerini ölçülüyor ve bacaklarındaki küçük deliklerden, tüm vücutlarını çalıştıracak kadar oksijen aldıkları görülüyor.

Özetle deniz örümcekleri diğer deniz canlıları gibi akciğerlerinden veya solungaçlarından nefes almıyor. Onlar, bacaklarındaki gözenekler aracıyla bu işlemi yapıyor ve hayatlarına devam ediyorlar.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: