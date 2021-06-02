Deniz Salyası, Uzmanlara Göre Kolera Salgını Başlatabilir

Planktonların kısa bir sürede aşırı derecede artış göstermesiyle Marmara Denizi'nde oluşan müsilaj sorunu, yeni bir salgın tehlikesini de beraberinde getirdi. Bazı planktonların ve kabuklu deniz canlıların kolera bakterisi taşıması, artan müsilaj problemiyle birlikte kolera hastalığını akıllara getirdi.

Marmara Denizi'ni derinden etkileyen müsilaj sorunu, İstanbul başta olmak üzere bu bölgede yaşayan insanların sağlığını tehlikeye atma ihtimali ile bir kez daha gündemde. Küresel ısınma ve atık suların Marmara'ya atılması ile birlikte deniz ekosisteminde yaşanan bu sorun, son derece bulaşıcı olan kolera salgınını da beraberinde getirebilir.

BİA yazarlarından Gıda Mühendisi Bülent Şık'ın haberine göre çözüme ulaşmanın bir hayli zor olduğu müsilaj problemi, kolera hastalığına yol açan bakteri vibrio chlorae'nin yayılmasına sebep olabilir. Tedavisi kolay olsa da hızlı tedavi edilmediği anda ölüme sebebiyet veren bu bakteri, müsilajı oluşturan planktonların üzerinde bulunuyor.

Müsilajı oluşturan çoğu plankton, kolera bakterisi taşıyor

Bulunduğu bölgedeki deniz canlılarının yaşamını tehlikeye sokan deniz salyası yani müsilaj, şu ana kadar en çok balıkçılık sektörünü etkilemiş durumda. Salyanın denizin derinliklerine ulaşması sonucu toplu deniz canlısı ölümleri yaşanırken, geçtiğimiz günlerde bu sektörde yaşanan sıkıntının dünya basınına da yansıdığını duyurmuştuk. Uydular tarafından çekilen görüntüler de koku ve görüntü kirliliğine yol açan bu durumun ciddiyetini göstermişti ancak acil eylem planı yapılması için meclise taşınan önerge, reddedilmişti.

Bağımsız İletişim Ağı yazarlarından Bülent Şık, acil bir şekilde önlem alınmadığı takdirde Marmara bölgesinde yaşayan insanları çok daha ciddi tehlikelerin beklediğini dile getirdi. Şık, denizde yaşayan planktonların ve kabuklu canlıların kolera bakterisini taşıdığını , Marmara'yı kaplayan müsilaj tabakasında da bu bakteriden bol bol bulunduğunu belirtti.

Şık, eğer acil bir şekilde önlem alınmazsa bu planktonların kolera bakterisini insanlara bulaştırabileceğini, şiddetli ishal ve kusmaya yol açıp, erken tedavi edilmezse ölüme sebebiyet veren bu hastalığın kontrol edilemez bir salgına dönüşebileceğini dile getirdi.

Bakteri, deniz yoluyla başka ülkelere de taşınabilir

Ticaret gemilerinin belirli bölgelerde gemiye deniz suyu çekip başka bir bölgede boşaltması, koleranın taşınma riskini de artırıyor. Örneğin Marmara'da deniz salyasının bol olduğu bir bölgede gemiye balast suyu çeken bir gemi, bu suyu başka bir ülkenin sularına bırakırsa kolera bakterisine sahip planktonları taşıma ve yeni bir salgını başlatma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.