Uyku, her canlı için olmazsa olmaz bir şey. Peki ya doğada hiç uykuya ihtiyaç duymayan canlıların da olduğunu söylesek?

Hem karada hem denizde bu canlıları görmek mümkün, öyleyse hangileri bu uykusuzlar?

Uyku ihtiyaçlarını başka şekilde gideriyorlar!

Vücudun ve zihnin dinlenmesi için uyku şart.

Tıpkı bizler gibi hayvanlar da hem vücutlarını hem de zihinlerini dinlendirmeleri için uykuya ihtiyaç duyuyorlar. Ancak bazı hayvanlar, garip bir şekilde günlerini uykusuz geçirebiliyor. Dinlenme ihtiyaçlarını farklı şekillerde yerine getiren bu canlılar bakalım kimlermiş!

İlk olarak yunuslar, uykusuzlar listesinin başında yer alıyor. Bu canlılar, ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar uykuya yenik düşmüyorlar. Üstelik 3 ila 30 saniye arasında su üzerine çıkarak nefes almak durumunda kalıyorlar. Bundan dolayı beyinlerinin bir yarısını kapatarak uyku ihtiyaçlarını sağlamış oluyorlar.

Meyve sinekleri de uykusuzlar listesinde.

Özellikle yaz mevsiminin kâbusları arasında yer alan bu sinekler, 4 ila 70 dakikalık bir uykuyla tüm günlerini geçirebiliyorlar.

Fregat kuşları da sinekler gibi yaşamlarının büyük bir bölümünde uykuya ihtiyaç duymuyor. Onlar da yunuslar gibi beyinlerinin bir kısmını kapatarak günlerine devam edebiliyor, uyku ihtiyaçlarını da o şekilde karşılayabiliyorlar.

Denizanalarının uyku ile ilişkisi de oldukça garip.

Bilim dünyası, merkezi sinir sistemi bulunmayan canlıların uyumadığını, daha doğrusu uyuyamadığını dile getiriyorken yakın zamanda yapılan araştırmalar, bunun tam tersini savunuyor. Yani buna göre denizanaları, uyuyabiliyor. Ancak bu ihtiyaçlarını nabızlarını düşürerek ve uyaranlara tepkilerini sınırlandırarak gerçekleştiriyorlar.

Boğa kurbağaları da listenin sonlarında yerini alıyor. Deliksiz bir uyku çekmeyen boğa kurbağaları, metabolizmayı yavaşlatarak bu ihtiyaçlarını gidermenin bir yolunu bulmuşlar. Böylece gün içinde farklı zamanlarda dinlenme fırsatı da elde ediyorlar.

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