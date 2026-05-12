Discord ve Microsoft, Discord Nitro abonelerine Xbox Game Pass'in yepyeni bir giriş seviye paketinin bedavaya sunulacağını açıkladı. İşte detaylar.

Xbox Game Pass aylık belli ödeme karşılığında yüzlerce oyuna erişim sunmasıyla oyunseverlerin tercih ettiği bir sistemdi. Ancak son zamanlarda gelen zamların ardından o kadar da avantajlı olmamaya başlamıştı. Neyse ki yakın zamanda fiyatlarda indirime gidilmiş, bir nebze daha karşılanabilir hâle getirilmişti.

Şimdi ise Xbox Game Pass almak isteyenleri çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Microsoft ve Discord tarafından yapılan ortak duyuruda iki şirketin iş birliğine gittiği duyuruldu. Bu kapsamda Discord Nitro aboneliğiyle birlikte kullanıcılara giriş seviye bir Xbox Game Pass de sunulacak.

50’den fazla oyun, 10 saat bulut oyun deneyimi ve dahası

Discord’un duyurduğu Nitro Rewards isimli program, abonelerin Microsoft, Logitech, SteelSeries gibi markalardan faydalanmasına imkân tanıyacak. Bu kapsamda da Nitro kullanıcılarına herhangi bir ek ücret ödemeye gerek kalmadan giriş seviye bir Game Pass sunulacak. Bu Discord Nitro Game Pass paketi, piyasadaki diğer Game Pass’lerden daha farklı, daha az şey sunan bir paket olarak geliyor.

Game Pass Starter Edition ismi verilen Nitro ile sunulacak versiyonda sunulacak oyunlar açıklanmadı. Ancak gelen bilgilere göre toplamda 50’den fazla oyun yer alacak. Bunlar arasında Fallout 4, Stardew Valley, DayZ gibi yapımlar var. Ayrıca aylık 10 saat sınırlı Xbox Cloud Gaming bulut hizmetine erişim, yıllık 25 dolara kadar Xbox mağazası ödülleri kazanma imkânı da olacak.

Bu haber oyun meraklıları için sevindirici olsa da maalesef şimdilik bizi ilgilendirmiyor. Öyle ki Discord uzun süredir ülkemizde yasaklı olduğu için Nitro’ya şu anda erişmek mümkün değil. Erişim engeli eğer bir gün kalkarsa ülkemizdeki kullanıcılar da yararlanabilir.