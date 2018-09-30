Dişilerin Liderlik Ettiği 6 Memeli Hayvan Türü

Hayvanlar dünyasında dişiler nadiren bulundukları grubun liderliğini üstlenirler. Mills College'da Jennifer Smith ve takımının yaptığı araştırmaya göre liderlik hiyerarşisi görülen 76 memeli türünden sadece 6'sında dişiler bu görevi alıyor.

Bu altı türün dişileri belli bir liderlik vasfı şartına uymakta. Smith'in ve takımının bulduğuna göre bu şartlar şöyle: Erkeklerden fiziksel olarak daha güçlü, daha uzun ömürlü ya da hayatlarının büyük bir kısmını tek bir bölgede geçiren ve diğer dişilerle güçlü bağlar kuran dişiler. Konu hakkındaki çalışma Leadership Quarterly adlı dergide yayınlandı.

“Bu türlerde dişiler birbirlerine bağlanmışlar. Yiyeceklerin toplanması, savaşların gerçekleşmesi, gruplarının nerelerde hareket etmesi ve yerel bilgilerin gıda bulmak için yararlı hale getirilmesi gibi kararları vererek toplumun yapısını etkiliyorlar” diyor Smith. İşte bu 6 tür:

Afrika Aslanı

Benekli Sırtlan

Afrika Fili

Katil Balina

Lemur

Bonobo