Dünya üzerinde bizim dışımızda milyonlarca hayvan ve bitki türü mevcut ve bunların kimileri o kadar nadir rastlanır türler ki gördüğümüzde gerçek olduğuna inanasımız gelmiyor.

Bilim insanlarına göre dünya üzerinde yaklaşık olarak 8.7 miyon canlı türü var ve denizlerde bulunan canlıların %91'sı, karada bulunan canlıların ise %86'sı henüz keşfedilmeyi bekliyor. Bu da demektir ki gördüğümüzde 'bu neymiş' dedirtecek milyonlarca canlı hala bizden habersiz ve saklanarak yaşamaya devam ediyor. Ancak kimi canlılar var ki türlerini bilsek de görünüşleri o kadar etkileyici ki gerçek olduğunu kabul etmek bile zor. Biz de böyle inanılmaz güzellikteki 10 hayvan fotoğrafını derledik.

Transparan kafasıyla dikkat çeken ve küçük bir derin su balığı olan Barreleye;

Bizim 'pabuç gagalı' diye andığımız bu büyük ve karizmatik kuş;

Dalmaçyalı köpeklere benzeyen renk ve desenleriyle Amerika'da hayli popüler ve değerli olan Appaloosa cinsi at;

Bir çizgi filmden fırlamış gibi görünen uçan lemurlar;

'Royal flycatcher' ismiyle bilinen ve tepesindeki enteresan tüyleriyle dikkat çeken bu kuş türü;

Enteresan görüntülerinden dolayı ne olduğunu bile zor anlayabildiğimiz Umbonia spinosa isimli böcekler;

Bir karıncadan ummayacağımız kadar tehlikeli olan bu minik arkadaş;

Dünyanın muhtemelen en renki canlısı olan Peygamberdevesi karidesi;

Büyüleyici rengiyle dikkat çeken bir diğer su canlısı da 'mavi papağan balığı';

Kıpkırmızı rujlu dudaklarıyla ve surat ifadesiyle oldukça komik görünen bu kırmızı dudaklı yarasa balığı;

Tüm bu enteresan canlılar aslında dünya üzerindeki çeşitliliğin minicik bir göstergesi ve henüz hiç keşfetmediğimiz milyonlarca canlı türü olduğunu bilmek de heyecan verici. Tabii keşfedilen canlı türlerinin büyük bir hızla soylarının tükendiğini de düşünürsek, belki de bazı canlıların karşımıza çıkmaması doğanın dengesi için olması gereken bir durumdur.