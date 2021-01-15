Bugün Disney+ ekranlarında izleyiciyle buluşan WandaVision, yayınlanan ilk bölümleriyle Rotten Tomatoes'tan etkileyici bir puan aldı. Scarlet Witch ve Vision karakterlerine odaklanılan dizi, platform üzerinde 100 üzerinden 97 puana sahip.

Başrollerinde Elizabeth Olsen ile Paul Bettany'nin yer aldığı WandaVision, bugün itibarıyla seyirci karşısına çıktı. Disney+’ta yayınlanan ve Marvel Sinematik Evreni ile doğrudan bağlantılı olmasıyla büyük dikkat çeken yapım, daha ilk gününden pek çok izleyiciden ve otoriteden tam not almayı başardı.

İlk iki bölümü yayınlanan dizinin puanlarına baktığımızda WandaVision, Rotten Tomatoes üzerinde 100 üzerinden 97'lik bir derecelendirmeye sahip. Bu da dizinin daha ilk bölümleriyle bile oldukça beğenildiğini gösteriyor. Benzer şekilde dizi hakkında sosyal medyadan gelen tepkilerin de olumlu yönde olduğu söylenebilir.

WandaVision nasıl bir dizi?

Disney+’ta ekrana gelen ilk Marvel dizisi olan WandaVision, Marvel Sinematik Evreni ile sit-com dizilerinin bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Elizabeth Olsen ve Paul Bettany'nin Scarlet Witch ve Vision karakterlerine hayat verdiği dizi, sırasıyla Avengers: Endgame ve Avengers: Infinity War'daki son görünümlerinden sonra devam ediyor.

Marvel Sinematik Evreni'nde 4. Faz'ı da başlatan dizi, 1950'li yıllarda geçmesi ile birçok kişiyi şaşırtmıştı. Siyah beyazdan renkliye doğru bir geçişin olduğu yapımda kaç bölüm bu yıllarda geçecek ya da karakterler bu zaman dilimine nasıl geçiyor henüz bilmiyoruz. Ancak Avengers filmlerinden sonra neler yaşandığına farklı bir pencereden bakmamıza imkân sağlayacağı kesin.

Jac Schaeffer'ın yazdığı ve Matt Shakman'ın yönettiği WandaVision, şu anda Disney+ üzerinden izlenebiliyor. Hizmetin ülkemizde bulunmaması nedeniyle diziyi resmi olarak izlemenin herhangi bir yolu bulunmuyor.