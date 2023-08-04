Disney+’ın Atatürk sansürü kararı, Türkiye’nin medyatik isimleri tarafından yorumlanmaya devam ediyor. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan sonra gazeteci Fatih Altaylı da bu sansürü kişisel YouTube kanalında yayınladığı programında yorumladı.

Atatürk dizisi; Disney+'ın belki de dünya çapında ses getirecek en önemli yerli projesiydi, ol(a)madı. Dizinin "Ermeni lobilerinin baskısı sebebiyle yayınlanmayacağı” iddiası ilk ortaya atıldığında kimse buna inanmak istemedi, hatta dünyanın en büyük medya şirketinin lobi faaliyetlerine boyun eğmeyeceği düşünüldü. Türk dizi ve filmlerini yayından kaldıran Disney, Atatürk dizisi hakkında iddialar tartışma yarattığında dizinin planlandığı gibi 29 Ekim 2023’te, dijitalde yayınlanacağını söyledi.

Ancak kısa bir süre sonra dizinin 2 film halinde yeniden düzenlenerek FOX TV ekranlarında ve Türkiye’deki sinema salonlarında yayınlanacağı açıklandı. Disney yöneticileri tarafından yapılan açıklama ise tam bir faciaydı, zira en başta inanılması güç Ermeni lobilerinin faaliyetleri ile dizinin yayınlanmamasına karar verildiği net şekilde anlaşılıyordu.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sözcü TV’ye Disney’in attığı bu adımı değerlendirdi ve Atatürk’e karşı yapılan düşmanlığı gerçekleri bir bir anlatarak eleştirdi:

Konuyu kişisel internet sitesindeki bir yazısında irdeleyen Fatih Altaylı, bu değerlendirmelerini YouTube kanalına da taşıdı:

Haber Türk ekranlarından ayrıldıktan sonra kişisel yayıncılık hayatını sürdüren Fatih Altaylı, tıpkı Prof. Dr. İlber Ortaylı gibi Ermeni Soykırımı iddialarının tarihsel açıdan hiçbir gerçeklik taşımadığını hatırlatarak, Atatürk’ün o yıllarda verilen kararlar, yapılan eylemlerle hiçbir ilişkisinin olmadığını dile getirdi: “Ermeniler bir soykırımdan bahsediyorsa eğer, Atatürk’ün bu soykırımla ilişkisi benim kadardır. Atatürk o dönemde bambaşka bir cephede, bambaşka bir görevde bulunuyor. Konuyla alakası yok.”

“Ermenilerin Atatürk dizisinin kaldırın demeleri dangalaklık ama daha büyük dangalaklık Disney’in… Disney bir süredir ahmaklık yönetimi altında”

“Disney uzun bir süredir ahmaklık yönetimi altında. Bunlar dünyanın en büyük eğlence kurumunu batıracak bir yönetimle yönetiliyorlar bir süreden beri. Ettikleri zararın haddi hesabı yok. Disney+ platformu kurdular, ellerinde ne varsa koydular, fakat öyle plansız öyle programsız öyle aptalca yaptılar ki bu işi… Çünkü bilmedikleri bir iş. Onlar film çeksinler, sinemalarda oynatsınlar, büyük prodüksiyonlar yapsınlar. Başka prodüksiyon şirketlerini alsınlar, eğlence parklarını yönetsinler.

Netflix’e ve Amazon’a özendiler, ‘Onlar gibi bir şey yapalım, elimizde çok malzeme var’ dediler fakat ahmak oldukları için bunu beceremediler ve tek bir platform yüzünden batma noktasına geldiler. Sonra ne yaptılar? Bu platforma bazı ülkelerde iş yaptırmayalım, şirketi batmaktan kurtaralım dediler.

Ermeni lobisinin attığı sevinç nidalarından Ermeni lobisinin baskısıyla yapıldığı yolunda bir izlenim olan, aksi de bu gerizekalılar ordusu şirket tarafından açıklanmayan bir durumda bu dizi yayından kaldırıldı ve sadece Türkiye’de yayınlanacak.”

“Disney hepinizi Atatürkçü yaptı l*n! Biz 40 sene uğraştık yapamadık, Atatürk 100 sene uğraştı yapamadı; kanunlarla olmadınız, zorlamayla olmadınız, Disney sayesinde 1 gecede hepiniz Atatürkçü oldunuz. Bu da Disney’e helal olsun dedirtiyor.”