Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre Disney+, Yasak Elma dizisinin Yıldız karakterine özel ayrı bir film çekecek. Filmin çekimleri, dizinin final yapmasıyla başlayacak.

14 Haziran’da uzun süren bekleyişin ardından ülkemizde hizmet vermeye başlayan Disney+, aynı zamanda yerli yapımlarına da hızla devam ediyor. Kaçış dizisiyle çıkış yapan ve halihazırda pek çok yerli yapım için tarih belirleyen platform, bugün Türk televizyonunun sevilen bir yapımıyla ilgili haberle gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından aktarılan bilgilere göre Disney+, FOX’ta yayımlanan Yasak Elma dizisinin ‘Yıldız’ isimli karakterine özel bir film çekmeyi planlıyor. 6. Sezonuyla final yapmaya hazırlanan dizinin spin-offu olarak görev yapacak filmde başrol ise dizide de Yıldız’ı canlandıran Eda Ece olacak.

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Filmin çekimleri, dizi final yaptıktan sonra başlayacak:

Yasak Elma’nın sevilen karakterine özel çekilecek filmde işlenecek konu ve filmin kadrosunda hangi oyuncuların yer alacağı henüz bilinmiyor. Filmin yayın tarihi de bilinmemekle birlikte Yasak Elma bittikten sonra çekimlerinin başlayacağı ifade ediliyor. Film, elbette Disney+’ta yayınlanacak.

Her geçen gün yeni bir yerli yapım haberiyle gündeme gelen Disney+, son olarak Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı film ile haberlere konu olmuştu. Yılbaşı isimli filmin oyuncu kadrosu da şimdiden filme olan merakı üst düzeye çıkarmıştı.

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