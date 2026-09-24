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Dizi Gibi YouTube Shorts İzlemenizi Sağlayacak Özellik Duyuruldu!

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YouTube, içerik üreticilerinin dikey videolarını TV tarzı sezon ve bölümler hâlinde organize etmesini sağlayan yeni "Shorts serileri" özelliğini duyurdu.

Dizi Gibi YouTube Shorts İzlemenizi Sağlayacak Özellik Duyuruldu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

YouTube, dikey video formatında giderek popülerleşen mini dizi ve mikro-drama akımına ayak uydurarak platformda önemli bir yeniliğe imza atıyor. Dün gerçekleştirdiği "Made On YouTube" etkinliğinde şirket, içerik üreticileri için çok önemli bir yenilik getireceğini açıkladı.

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Firma, üreticilerin Shorts videolarını TV tarzı sezonlar ve bölümler hâlinde organize etmesine olanak tanıyan yeni “Shorts Serileri” özelliğini duyurdu.

İçerikten Görseller

Dizi Gibi YouTube Shorts İzlemenizi Sağlayacak Özellik Duyuruldu!
ytic

Dizi gibi bölümler şeklinde Shorts'lar göreceksiniz

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Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, tekil klip ve videolar arasında rastgele gezinmek yerine, seçilen Shorts içeriklerini kesintisiz bir hikaye akışı hâlinde takip edebilecek. Yeni özellik, doğrudan içerik üreticilerinin YouTube kanalları üzerinden erişilebilir olacak ve özel küçük resimler ile gelişmiş oynatma seçenekleriyle birlikte sunulacak. YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre özellik, YouTube Partner Programı’na dahil olan içerik üreticileri için web, mobil ve bağlı TV'ler üzerinden kademeli olarak kullanıma sunuluyor.

Platformun bu hamlesi, son dönemde internet kullanıcıları ve tanınmış isimler arasında hızla yayılan dikey yapım çılgınlığı göz önüne alındığında pek de sürpriz değil. Hannah Stocking ve Joshua Ovenshire gibi tanınmış isimlerin yanı sıra James Franco, Issa Rae ve Jesse Tyler Ferguson gibi Hollywood yıldızları da dikey formatlardaki bu projelere aktif olarak katılım gösteriyordu.

YouTube, bu yeni özelliğin geçtiğimiz yıl duyurulan ve seçilmiş içerik üreticilerinin içeriklerini büyük ekranlar için organize etmesini sağlayan "Creator Shows" altyapısı üzerine inşa edildiğini belirtti.

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