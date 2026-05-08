Ekranlı Kumanda ile Gelen Gimbal DJI Osmo Mobile 8P Tanıtıldı

DJI, yeni akıllı telefon gimbalı Osmo Mobile 8P'yi tanıttı. En dikkat çeken özelliği kablosuz, ekranlı çıkarılabilir bir kumandayla gelmesi.

Çin merkezli DJI, özellikle drone’ları ile tanıdığımız bir marka olsa da farklı farklı kategorilerden de başarılı ürünleriyle karşımıza çıkabiliyor. Şimdi ise şirket, yeni nesil akıllı telefon dengeleme sistemi Osmo Mobile 8P’yi resmen duyurdu.

DJI’ın yeni akıllı telefon gimbalı her özelliğiyle önceki nesle kıyasla büyük iyileştirmeler sunmayı başarıyor. En dikkat çeken kısımlarından biri ise çıkarılabilir ekranlı bir uzaktan kumanda ile gelmesi.

OSMO Mobile 8P neler sunuyor?

Yeni versiyon önceki modele göre daha iyi takip ve birkaç daha akıllı çekim aracıyla geliştirilmiş olsa da asıl ana odak noktası tek başına içerik üretenlere kendilerini çekerken daha fazla kontrol sağlamak. Osmo FrameTap adı verilen yeni uzaktan kumanda, gimbalın her veresiyonuyla sunulacak. Yaklaşık 29 gram ağırlığında, küçük, manyetik dokunmatik ekranlı bir kumanda olan bu cihaz, 10 metreye kadar menzile sahip Bluetooth bağlantısı üzerinden çalışıyor.

Bağlı telefondan canlı önizleme gösterebiliyor ve kullanıcıların sürekli olarak çekimleri kontrol etmek için geri dönmek yerine kadrajı uzaktan ayarlamalarına olanak sağlayabiliyor. Ekrandaki bir joystick aracılığıyla takip edilen nesneleri değiştirebilir, yakınlaştırmayı ve gimbal hareketini kontrol edebilir ve hatta dolgu ışığı ayarlarını değiştirebileceksiniz.

DJI, Android için doğrudan telefon ekran yansıtma özelliğini de destekleyeceğini belirtti. Bu, içerik üreticilerinin selfie çekmek için arka kamerayı kullanabileceği veya telefonu daha uzakta konumlandırırken çekimin kontrolünü elinde tutabileceği anlamına geliyor.

Diğer özelliklerinden de bahsedelim. Cihaz, yeni ActiveTrack 8.0 sistemiyle geliyor. Bu sistemi, nesneler hızlı hareket ettiğinde veya kısa süreliğine görüş alanından çıktığında bile kalabalık ortamlarda daha güvenilir bir şekilde çalışabiliyor. Çok fonskiyonlu yeni modül ise takip özelliğini insan ve evcil hayvanların ötesine, araçlar veya simge yapılar gibi nesnelere de genişletiyor. iPhone tarafında Kamera uygulaması, YouTube ve Blackmagic Camera dahil olmak üzere uyumlu uygulamalar içinde doğrudan yerel izleme olanağı sağlayan Apple DockKit desteği var.

Bunlar dışında 3 eksenli stabilizasyon, dahili uzatma çubuğu, katlanabilir tripod ve belirli koşullar altında 10 saate kadar pil ömrü, 360 derece dönüş, aksiyon modu gibi özellikler de sunan yeni Osmo Mobile 8P, 159 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

