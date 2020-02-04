DOOM Eternal'ın 10 Dakikalık 4K 60 FPS Oynanış Videosu

DOOM Eternal, id Tech 7 motoruyla geliştiriliyor ve serinin en göz alıcı oyunlarından biri olacak. IGN, yeni oyununun ilk 10 dakikasını 4K 60 FPS kalitesinde paylaştı ve DOOM Eternal'dan neler bekleyebileceğimizi gösterdi.

DOOM Eternal, 2016 yılında piyasaya sürülen DOOM'un devam oyunu olarak karşımıza çıkacak. Serinin merakla beklenen yeni oyununun, Mart 2020'deki çıkışı öncesinde saniyede 60 kare hızında ve 4K çözünürlükteki oynanış videosu, IGN tarafından yayınlandı. 10 dakikalık video, oyunun grafik noktasındaki beklentileri fazlasıyla artırıyor.

id Software, DOOM Eternal'ın yeni id Tech 7 motoru ile geliştirildiğini açıklamıştı. Geliştirici ayrıca, oyunun yeni nesil ekran kartlarında ışın izleme teknolojisinden yararlanacağını doğrulasa da, özelliğin oyuna lansman sonrasında geleceğini belirtti. Birinci şahıs oynanan aksiyon oyunları arasında başı çeken DOOM serisi, bu sefer çok daha iddialı grafiklerle karşımıza çıkacak.

Önceki DOOM'dan on kat daha fazla detaya sahip olacağı belirtilen DOOM Eternal'ın, donanımları zorlayacağı kesin. Ayrıca oyunun sanat yönetmeni Hugo Martin, oyunun tamamının 22 saatin üzerinde olduğunu doğruladı. Hikaye boyunca eski ve yeni düşmanlar ile karşı karşıya geleceğimiz Doom Eternal, yine hızlı bir oynanış vadediyor. Çok daha çeşitli silahların oyunda yer alacağı da paylaşılan bilgiler arasında.

DOOM Eternal, 20 Mart 2020'de PC, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia için piyasaya sürülecek. Oynanış videosu hikayeye dair çok fazla şey sunmasa da, spoiler'dan kaçınmak isteyenler videoyu izlemeyebilirler.

DOOM Eternal'ın 4K 60 FPS oynanış videosu: