DOOM Eternal'dan Yeni Resmi Görseller Yayınlandı

Bethesda, DOOM hayranlarının merakla beklediği yeni oyun DOOM Eternal'a ait ekran görüntüleri yayınladı. Görüntüler, id Tech 7 motorunu kullanan oyunun gerçekten harika grafiklerle karşımıza çıkacağını gösteriyor.

2020’nin merakla beklenen oyunlarından biri şüphesiz DOOM Eternal. Esasında Kasım 2019’da piyasaya çıkması beklenen oyun, ne yazık ki son dönemde trend hâline gelen erteleme furyasının ilk kurbanlarından biri olmuş ve oyunun çıkış tarihi Mart 2020’ye ertelenmişti. Buna rağmen oyun hakkında umudunu kaybetmeyen oyuncular, meraklı bekleyişini sürdürüyorlar.

Oyuncuların bu meraklı bekleyişine bir nebze olsun gidermek isteyen yayıncı firma Bethesda, gün içerisinde oyunda bizleri neyin bekleyeceğini gösteren bir dizi yeni ekran görüntüsü yayınladı. id Tech 7 oyun motorunu kullanan DOOM Eternal, ekran görüntülerine bakılacak olursa gerçekten de harika grafiklerle gelecek.

DOOM Eternal, 2016’daki DOOM tarzını koruyacak gibi görünüyor:

Paylaşılan görüntülerde oyunda yer alan bazı mekânları ve düşmanları görebiliyoruz. Bu noktada oyuncuların aklını meşgul eden bir soruya da cevap alıyoruz ve oyunda 2016’daki DOOM tarzının korunduğunu görebiliyoruz. Düşmanlar da bir önceki oyundakine benzer bir tasarıma sahip gibi ancak büyük olasılıkla karakterler eskisinden daha net çizgilerle karşımıza çıkacak.

Görüntülerden anladığımız kadarıyla DOOM Eternal, yenilenmiş grafikleriyle oyuncuları mest edecek gibi görünüyor ki bundan önceki tanıtım fragmanları da bu konuda ipucu veriyordu. Görüntüleri siz de görmek isterseniz bu bağlantıyı kullanabilir ve DOOM Eternal evrenine dair ipuçları veren 12 farklı görsele göz atabilirsiniz.

Oyunun PC tarafında NVIDIA ile iş birliğine giden Bethesda, yeni DOOM oyununda gerçek zamanlı ışın izlemenin destekleneceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bununla birlikte haberimizi noktalamadan önce DOOM Eternal’ın 20 Mart 2020’de PC, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia için çıkış yapacağını hatırlatalım.