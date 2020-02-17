DOOM Eternal'ın Oyun Modlarını Tanıtan Yeni Fragman Çıktı

Bethesda, DOOM Eternal'ın oyun modlarını tanıtan 'What is DOOM Eternal?' başlıklı yeni fragmanını yayınladı. Fragman, yeni oyunda DOOM Slayer olarak bizleri nelerin beklediğine hızlı ve kapsamlı bir bakış sunuyor.

Bethesda, önümüzdeki ay piyasaya süreceği birinci şahıs nişancı oyunu DOOM Eternal için yeni bir fragman yayınladı. Oyunun yeni fragmanı, serinin hayranlarına Doom Eternal'ın "ne olduğunu" göstererek, hangi oyun modlarıyla geleceğini ortaya koyuyor.

Cehennem orduları bir kez daha Dünya'yı işgal ediyor ve korktukları tek şey DOOM Slayer olacak. Oyuncular, şeytanları yok etmek ve insanlığın yıkımını durdurmak için yine destansı bir tek oyunculu campaign modunda DOOM Slayer olarak yaratıkların karşısına çıkacaklar. Ancak bu sefer her zamankinden daha ölümcül bir kıyım olacak gibi görünüyor.

Tek oyunculu modun yanı sıra, 'Slayer vs Demons' deneyimi sunan çok oyunculu yeni BATTLEMODE da oyuncuları bekliyor olacak. Bu modda oyuncular arkadaşlarıyla birlikte yaratıkları avlayarak cehennemin altını üstüne getirecekler. DOOM Slayer'ın Praetor Kostümü, omuza monte edilmiş alev makinesi ve DOOM Blade silahıyla birlikte en yeni şeytan öldürme teknolojisini sunacak.

Kural çok basit: Eğer ölürseniz, şeytanları öldüremezsiniz ve kaynak olmadan da hayatta kalamazsınız. Düşmanları öldürerek, yakarak ve parçalayarak; ekstra sağlık, zırhı artışı ve silahları doldurmak için cephane elde edeceksiniz.

DOOM Eternal'ın Yeni Fragmanı: