Drox Operative 2, Erken Erişim Tarihi Belli Oldu

Uzay geminizle galaksinin en güçlüsü olmaya çalışacağınız Drox Operative 2, bu ayın sonunda Steam'e gelerek PC oyuncularıyla buluşacak. İlk olarak erken erişime açılacak olan uzay RPG'si ,ilk oyuna göre birçok yenilik vadediyor.

Soldak Entertainment, uzay temalı aksiyon RPG oyunu Drox Operative 2'nin Steam platformuna erken erişimle geleceği tarihi açıkladı. Drox Operative 2, Soldak'ın 2012'de piyasaya sürdüğü Drox Operative'in devamı niteliğinde olacak.

Bir yıldız gemisiyle uzaylı ırklara karşı savaşacağınız veya müttefik olacağınız Drox Operative 2, açık bir evrende geçiyor. Yeni oyunda devasa bir galakside, rakip gruplara karşı mücadele verecek, pazarlıklar yapacak ve yıldız geminizi yükselteceksiniz. Ayrıca oyunu arkadaşlarınızla çok oyunculu olarak da oynayabileceksiniz.

Sürekli gelişen bir galakside aksiyon RPG deneyimi: Drox Operative 2

Drox Operative 2'de farklı canavarlar, gemi bileşenleri, görevler ve hatta yarışlarla sürekli gelişen bir galaksiyi keşfediyorsunuz. Oyunda çeşitli uzaylı ırkları arasındaki galaktik savaşa katılarak, yüzlerce farklı düşman yıldız gemisine karşı mücadele veriyorsunuz. Bu galaktik savaş ortamında hayatta kalmak için en havalı ve en ölümcül yıldız gemisini inşa etmelisiniz.

Geminizi binlerce bileşen ve mürettebatla donatarak kooperatif çok oyunculu olarak arkadaşlarınızla maceralara çıkabileceksiniz. Drox Operative 2, ilk oyuna göre daha iyi grafiklere sahip olan haritalar ve daha yüksek çözünürlüklü dokular vadediyor. Ayrıca rakiplerle veya dostlarınızla yapabileceğiniz daha fazla anlaşma türü ve geminizi geliştirmek için daha fazla bileşen sunuluyor.

Tüm bunların yanı sıra Drox Operative 2, yıldız geminizde daha hızlı bir savaş deneyimini yaşamanızı amaçlıyor. Galaksinin en iyisi olmak için rastgele oluşturulmuş ırklarla etkileşim kurabilecek, ve ilkel ırkları koruyabilecek veya amaçlarınız doğrultusunda kullanabileceksiniz.

Drox Operative 2, Steam'e 27 Mayıs'ta erken erişimle gelecek. Oyunu Windows ve Linux işletim sistemleri üzerinden oynayabileceksiniz. Drox Operative 2'nin Steam sayfasına buradan erişebilirsiniz.