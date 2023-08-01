Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sigara Salgını Raporu'nu yayınladı. Türkiye, sigara ile mücadelede diğer ülkelerden çok daha iyi sonuç verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'den övgüyle bahsettiği yeni bir rapor yayınladı. "Dünya Sigara Salgını Raporu" verilerine göre Türkiye, sigarayla mücadele konusunda en iyi ülkelerden bir tanesi olarak kayıtlara geçti. DSÖ'nün raporuna göre Türkiye ile birlikte Brezilya, Hollanda ve Doğu Afrika ülkesi Morityus da sigara ile mücadelede en iyi olan ülkeler arasında yer alıyor. Peki DSÖ, bu sonuca nasıl ulaştı?

DSÖ'nün sigarayla mücadele için oluşturduğu MPOWER isimli bir program var. 6 maddeden oluşan bu program, tüm üye ülkeler için tavsiye niteliğinde. İşte yapılan araştırmalar, Türkiye'nin MPOWER politikalarını titizlikle uyguladığını gözler önüne serdi.

MPOWER programındaki maddeler şöyle:

M: Tütün kullanımını izlemek

Tütün kullanımını izlemek P: İnsanları pasif sigara dumanı etkileniminden korumak

İnsanları pasif sigara dumanı etkileniminden korumak O: Tütün kullanımının bırakılması için yardım teklif etmek

Tütün kullanımının bırakılması için yardım teklif etmek W: Tütünün zararları konusunda uyarılarda bulunmak

Tütünün zararları konusunda uyarılarda bulunmak E: Tütün reklam, promosyon ve sponsorluk yasaklarını uygulamak

Tütün reklam, promosyon ve sponsorluk yasaklarını uygulamak R: Tütün ürünlerindeki vergiyi artırmak

Hazırlanan rapor, MPOWER maddelerine uyan ülke sayısının 151'e yükseldiğini ortaya koyuyor. DSÖ, bu sayede dünya nüfusunun 5.6 milyarlık bölümünün, maddelerden en az biriyle korunma altında olduğunu söylüyor. Buna ek olarak, 48 ülkede MPOWER maddelerinin en az 3 tanesi uygulanıyor ve bunun sonucunda 1.5 milyarlık nüfus, sigara ve etkilerine karşı korunmuş oluyor. Ayrıca, arık 74 ülkede "dumansız hava sahası" uygulamaları mevcut.

Türkiye'de sigara kullanımı ne durumda?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan "Türkiye Sağlık Araştırması 2022" raporuna göre 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 28,3'ü her gün düzenli olarak tütün kullanıyor. Bu oran, 2019 yılında yüzde 28 olarak açıklanmıştı. Türkiye nüfusunun 2019 yılında 83.48 milyon olduğunu, nüfus artış oranının yüzde 2,15 olarak kayıtlara geçerken sigara kullanım oranının nüfusa oranının binde 3 arttığını söyleyelim.

Ancak sadece bu da değil. Türkiye, pasif içiciliğin etkilerine de hakim. Öyle ki nüfusun yüzde 95,6'sı, pasif içiciliğin kalp krizine yol açacağını biliyor. Bu istatistik, bir rekor.

DSÖ raporundaki diğer hususlar: