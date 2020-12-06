DSÖ Türkiye yetkilisi Dr. Irshad Ali Shaikh, Türkiye'nin daha önce açıklamadığı vaka sayısından haberdar olmadıklarını belirtti. Shaikh, durum böyle gittiği takdirde sağlık sisteminde çöküş yaşanabileceğini de ifade etti.

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs, ülkemizde ilk olarak 11 Mart günü tespit edilmişti. O günden bugüne Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre toplam hasta sayısı 533.198'e ulaştı. Test sonucu pozitif çıkan toplam vaka sayısıysa Google'da yer alan bilgiye göre 797.000'i aştı.

Sağlık Bakanlığı, bundan birkaç gün öncesine kadar vaka sayısı yerine semptom gösteren vaka sayısını (hasta sayısı) açıklıyordu. Bu konuysa bugün açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ülke ve Avrupa Merkez İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Ofisi Geçici Başkanı Dr. Irshad Ali Shaikh'in sözlerine göre DSÖ'nün bildiği bir şey değildi.

"Verilerin farkında değildik":

Deutsche Welle Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Irshad Ali Shaikh, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Halkımızla ilk olarak paylaşmadıklarımızı DSÖ ile paylaşmıyoruz." dediğini hatırlattı. Shaikh, "Biz bu verilerin farkında değildik." ifadesini kullandı ve tüm dünyada semptom göstermeyenlerin sessizce virüsün yayılmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Irshad Ali Shaikh, DSÖ'nün her ülkeden semptom göstersin veya göstermesin pozitif çıkan herkesin rapor edilmesini vurguladı. Shaikh, Türkiye için asemptomatik kişi sayılarının paylaşılmasının rahatlatıcı olduğunu, bu sayıların salgının yayılımını engellemekte önemli olduğunu belirtti.

Sayılar endişe verici derecede yüksek:

DSÖ yetkilisi, açıklamasında Türkiye'deki durumun da diğer ülkelerdeki gibi olduğunu belirtti ve sayıların endişe verici derecede yüksek olduğunu ifade etti. Bunun ardından Shaikh, Türkiye'nin diğer ülkeler gibi sokağa çıkma yasağıyla harekete geçtiğini söyledi ve AVM'lere HES kodu olmaksızın girilemediğine dikkat çekerek "Bu açıdan bakıldığında tedbirler güçlü bir biçimde uygulanıyor." dedi.

Türkiye'de 'çöküş yaşanabilir':

Türkiye'deki sağlık sistemi üzerinde gün geçtikçe artan yüke de değinen Shaikh, Türkiye'deki hastanelerde durumun diğer ülkelerdeki kadar kötü olmasa da bu şekilde durum devam ettiği takdirde hastane sisteminin çöküşünün yaşanabileceğini ifade etti.