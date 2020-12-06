Prof. Dr. Tufan Tükek'ten Aşıya Güvenle İlgili Sert Açıklama

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs aşısı hakkında üretilen komplo teorilerine sert çıktı. Tufan Tükek, aşı olmasaydı insanlığın sonunun çoktan gelmiş olduğunu, sürekli komplo teorisi üreten kişilerin özgüvenleri konusunda şaşkın olduğunu belirtti.

Bir yılı aşkın süredir ilk önce Çin'i, ardından tüm dünyayı etkisi altında tutan koronavirüs için aşı çalışmaları halen sürüyor. Günümüzdeyse aşıyı tüm dünyaya yaymaya en çok yaklaşan iki aşı adayı bulunuyor. Bunlardan biri Alman ve Amerikan ortaklığıyla geliştirilen aşı, bir diğeriyse ülkemizin de siparişini verdiği ve Çin'in geliştirdiği CoronaVac aşısı.

Fakat aşı çalışmalarında yaşanan tüm bu olumlu gelişmeler bazı insanların ortaya attığı komplo teorileri nedeniyle tehdit altında. Bu komplo teorilerinden en bilineniyse insanlara aşıyla çip yerleştirileceği iddiası. İşte bu iddiaya 'sert' olarak yorumlayabileceğimiz bir cevap, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek tarafından verildi.

"Komplo teorilerine inanılıyor olması artık psikiyatrinin konusu"

Prof. Dr. Tufan Tükek, hem Çin hem de Alman aşılarının 3. faz çalışmalarını yapan ekibin üyesi olarak da görev yapıyor. Aşı ile ilgili sayısız konuşma ve konferans veren Prof. Dr. Tükek, işin uzmanı olmayan ve sürekli komplo teorisi üreten kişilerin özgüvenleri konusunda şaşkın olduğunu belirtti.

Tükek, bu iddiaların Bill Gates'in kimlerin iyileştiğini, kimlerin test edildiğini ve kimlerin aşı olduğunu gösteren 'dijital sertifikalar' olabileceğini söylemesiyle alevlendiğini ifade etti. Tükek, "Ama bu konuşmada kimse mikroçiplerden bahsetmedi. Kaldı ki böyle bir teknoloji de yok. Bu komplo teorilerine inanılıyor olması bizim değil psikiyatrinin konusu artık" ifadelerini de ekledi.

"Aşı olmasaydı herhalde insanlığın sonu gelmişti":

Prof. Dr. Tufan Tükek, aşıların kısırlaştırdığı, genetiğimizle oynandığı gibi komplo teorilerinin uzun yıllardır 'aşı karşıtları' tarafından çekinmeden kullanıldığını belirtti. Tufan Tüfek, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Yüzyıllardır aşı var. Suçiçeği, kabakulak, kızamık gibi onlarca hastalığı bu sayede yok etmişiz. Aşı olmasaydı herhalde insanlığın sonu gelmişti. Bunları görmeyin; bilimsel hiçbir dayanağı, kimin seslendirdiği belli olmayan teorilere inanın(!) Akıl alır gibi değil. Sesleri çok çıkıyor olabilir. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyor olabilirler ama aşı karşıtları aslında ellerinde bilimsel veri olmayan bir avuç insan."

"Şu ana kadar hiçbir aşının faz 3 çalışması tam olarak tamamlanmadı. ‘Alman aşısının bitti, Çin’inki bitmedi’ deniyor. Hayır, böyle bir şey yok. BioNTech erken sonuçları açıkladı. Yoksa tüm aşılar için hâlâ çalışmalar sürüyor. Çin, faz 3 sonuçlarını muhtemelen bu hafta içinde açıklayacak. Güvenilirlik önceki sonuçlarda yüzde 90 üzerindeydi. Benzer bir sonuç çıkar düşüncesindeyim. Eğer antikor üretiyorsa ki üretiyor, koruyor demektir. Testleri geçtikten sonra yaptırmakta sakınca yok."