Renault'un en çok satan C segmenti sedan otomobili Megane'nın tüm tarihi değişimi ve gelişim sürecini dünden bugüne Megane formatında sizler için derledik.

Renault Megane, Fransız otomobil üreticisi Renault tarafından 1995’in sonundan beri üretilen küçük bir aile aracı ve efsane model Renault 19’un devamı niteliğindeydi. Megane o yıllardan bugüne kadar üç ve beş kapılı; hatchback, sedan, coupe, üstü açılabilir ve station modellerle otomobilseverlere sunuldu.

Araba sektöründe devrim niteliğindeki değişiklikleri görüp geçirmiş olan Megane, üç versiyonunu geride bırakmış ve günümüzde 4. versiyonuyla Megane 4 olarak yollarda yerini alıyor. Kimi zaman aile aracı olarak kimi zaman da şirket aracı olarak tercih edilen Renault Megane’nın tüm gelişim sürecini gelin birlikte inceleyelim.

Dünden bugüne Megane

1995'te yollara çıkan, Türkiye'de yakından tanıdığımız Renault Megane I

1988 yılında aslında ilk olarak müşterinin otomobil sektöründeki yeniliklere tepkisini ölçmek için, konsept araba olarak tanıtılmış olan Megane, Patrick le Quement tarafından tasarlanmıştır. Daha sonra kararını değitirerek aracı ürün gamına yerleştirmek isteyen Renault, 1995 yılında Renault 19’un motor şanzıman ve şasisini kullanarak Megane I’i müşteriyle buluşturmuş.

1.nesil meganlar arasında en çok satılan motor seçeneği, 1598cc motor hacminde, 148 Nm tork üretebilen ve 107 beygir gücündeydi. Ve bu motor 0 dan 100km’ye 9.8 saniye gibi zamanındaki otomobillere nazaran çok kısa bir sürede ulaşabiliyordu.

Megane I aynı zamanda güvenlik özellikleri ile de Renault için devrim yaratan bir modeldi. Megane’nın öne çıkan güvenlik özellikleri; 3 noktalı emniyet kemeri ve sürücü hava yastığı kullanmasıydı. Renault, ilk defa bu modelinde SRP (Kısıtlama ve koruma Sistemi) ve diğer güvenlik önlemlerini kombine olarak kullanmış ve Avrupa’nın en zorlu güvenlik testi olan Euro NCAP testlerinden o zaman sınıfının en iyi puanı olan 4 yıldızı almaya hak kazanmıştı.

2002'de gelecekten gelmiş gibi gördüğümüz Renault Megane II

Renault Megane II ilk kez eylül 2002’de tanıtıldı ve artık o tarih Megane için tamamen yeni bir başlangıç oldu. Çünkü Megane I’e nazaran Magane II çok daha yenilikçi bir dış tasarıma sahipti. Aracın iç mekanında da Megane I’e göre Megane II daha geniş bir iç hacime sahipti.

Megane II 2002 yılı için çok inovatif özelliklerle görücüye çıktı. Techno paketle birlikte gelen hız sabitleyici, dijital klima, xenon farlar gibi özelliklerin yanı sıra Renault’un halen aktif olarak kullandığı kartla giriş sistemi, ilk olarak Megane II ile kullanılmaya başlanmıştı. Yani 2.nesil Megane teknolojiyi yakalayan yenilikçi bir modeldi.

Renault mühendisleri Megane I’de üzerinde durduğu güvenlik özelliklerini Megane II’de geliştirerek daha da iyi seviyelere getirdi. Megane II önce 2002 yılında girmiş olduğu zorlu Euro NCAP testinden 5 yıldızı aldı ve sonrasında çılgınca bir ilke imza attı. Haziran 2003’te Amerika’da düzenlenen bir televizyon programı olan Top Gear tarafından düzenlenen bir sağlamlık testinde ilk kez bir koltuğun başına sahte insan mankeni yerine gerçek bir insan geçti ve bu otomobil Renault Megane II’ydi.

Yavaş yavaş aile arabasına dönüşüyor: 2008 model Renault Megane III

Renault, üçüncü nesil Megane ile farklı bir yaklaşımı benimsemeye karar verdi. Daha yumuşak ve birinci sınıf dış tasarım, Fransız otomobil üreticisinin bu modeli üst seviyelere taşıma hevesini yansıtırken, iç kısımda da kalite ve teknoloji açısından oldukça iyi bir gelişme kaydetmesine neden oldu.

Renault, Eylül 2008’de otomotiv piyasasındaki rekabette başarı elde edebilmek adına yakın süre içerisinde hem Megane III, hem de 3 kapılı spor olan Megane Coupe’yi tanıtmıştı. Halihazırda güvenlik konusunda başarılı bir geçmişi olan Megane ailesinin 3.üyesi Megane III, önceki modellerden de daha başarılı olmayı başarmış ve Acil fren desteği, ESP, CSV ve hatta günümüz için de değerli sayılabilecek olan şerit takip uyarı sistemi gibi teknolojiler Megane III’te mevcuttu.

Renault’un günümüzde kullanmaya devam ettiği, yakıt verimliliği sağlayan, çift kavramalı EDC otomotik vitesi ilk olarak bu araçla birlikte ürün gamına eklenmişti. Yakıt verimliliğini daha da arttırmak isteyen Renault yetkilileri, ilk düşürülmüş turbo benzinli motorunu otomobilseverlere 3.nesil Megane’da tanıtmıştı.

2016'dan günümüze kadar üretilen Renault Megane IV:

2016’dan günümüze kadarki süreçte hem bir aile aracı olup hem de şirket aracı olarak tercih edilen, sedan modeliyle ülkemizde en çok satan modeller listesinde 3. sırada yer alan Renault Megane, neredeyse her sene adını çok satanlar listesine yazdırmayı başaran bir otomobil.

C segmenti bir aracın sahip olması gereken teknolojik özelliklere sahip olan bu otomobilde; adaptif hız sabitleyicisi, otomatik acil frenleme, şeritten ayrılma uyarısı, hız sınırı uyarısı, kör nokta izleme, otomatik farlar, geri vites kamerası, park sensörleri, eller serbest park sistemi gibi özellikler bulunuyor.

1.3 litre 140 beygir benzinli ve 1.5 litre 115 beygir dizel seçenekleri olan 4.nesil Megane sedanın benzinli motoru 0’dan 100 km hıza 9.7 saniyede, dizel motoru 11.3 saniyede ulaşıyor. Yakıt tüketimi benzinli motor seçeneği için şehir içi 100 km’de ortalama 7.0 litreyken dizel seçeneğinde bu değer 5.0 litre.

Başlangıç paketinden en dolusuna paketine; Joy, Touch, Icon donanım paketleriyle satılan serinin güncel versiyonu Renault Megane IV’ün 2021 şubat ayı fiyat listesi işte şu şekilde: