82 ülkeden otomotiv gazetecilerinden oluşan bir jürinin verdiği Dünya Otomobil Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. 2020 yılında dünyanın en iyi otomobili Kia’nın SUV modeli Telluride oldu.

82 ülkeden otomotiv gazetecileri tarafından belirlenen ve sahiplerine teslim edilen Dünya Otomobil Ödülleri, 2005 yılından beri farklı alanlarda dünyanın en dünyanın en iyi otomobillerini ödüllendiriyor.

Bütün dünyanın koronavirüs pandemisi ile mücadele ettiği bu günlerde de Dünya Otomobil Ödülleri’ni kazanan araçlar belli oldu. İşte ilk 3 ayını geride bıraktığımız 2020 yılında otomotiv gazetecilerine göre alabileceğiniz en iyi otomobiller.

Dünya Otomobil Ödülleri 2020 kazananı: Kia Telluride

2020 yılında Dünyada Yılın Otomobili Kia’nın SUV model aracı Telluride oldu. Kia Telluride, ödüllerin finalinde Mazda3 ve Mazda CX-30 ile karşılaştı. Mazda’nın iki aracını geride bırakarak 2020 yılı Dünyada Yılın Otomobili olan Kia Telluride, daha önce de Kuzey Amerika’da Yılın Otomobili Ödülleri’nde SUV dalında yılın en iyi aracı seçilmişti.

Dünya Otomobil Ödülleri’nde en iyi performans otomobili, en iyi lüks otomobil, en iyi şehir otomobili ve en iyi tasarımlı otomobil klasmanlarında da ödüller verildi. 2020 yılı için En İyi Performans Otomobili ve En İyi Lüks Otomobil dallarında ödülü Porsche Taycan kazandı.

Dünyanın En İyi Şehir Otomobili dalında ödülü ise finalde Volkswagen T-Cross ve Mini Cooper SE Electric ile karşılaşan Kia’nın elektrikli aracı Soul EV kazandı. 2020 yılı En İyi Tasarımlı Otomobil ödülünü ise birçok dalda aday gösterilen ve bu dalda Porsche Taycan’la karşılaştırılan Mazda3 kazandı.