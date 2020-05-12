Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüslere Karşı Aşı Üretmek Zor

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan DSÖ sözcüsü Margaret Harris, koronavirüslere karşı aşı üretmenin zor olduğunu söyledi. Harris, aynı zamanda şu anda 100’den fazla aşı adayının olduğunu da belirtti.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 3 ay gibi kısa bir sürede tüm dünyaya yayıldı. Fazlasıyla bulaşıcı olan virüs, bugüne kadar açıklanan verilerin toplamına göre 4 milyon 210 bin kişiye bulaştı ve 287 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Virüs günümüzde hâlâ yayılmaya devam ederken bilim insanları virüse karşı bir aşı geliştirmek için tüm gayretiyle mesai harcıyor. Tüm dünya yeni tip koronavirüse karşı koyabilecek bir aşı için aylarca bekleyeceğini biliyorken bugün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada koronavirüslere karşı aşı üretmenin oldukça zor olduğuna dikkat çekildi.

Aşı üretmek zor:

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Margaret Harris, COVID-19’a karşı koyabilecek bir aşı için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Harris, şu anda 100’den fazla aşı adayı olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Harris, aşı çalışmalarının bilim tarihindeki örneklerden daha hızlı ilerlediğini söyledi ancak açıklamasının devamında koronavirüslerin çok aldatıcı virüsler olduklarını ve bunlara karşı aşı üretmenin zor olduğunu ifade etti. Virüse karşı bağışıklık konusunun da araştırıldığını belirten Harris şunları söyledi: "Bağışıklığın gerçekten yeni tip koronavirüse karşı koruduğundan emin olmanız gerekiyor. Bu alan şu an hakikaten işin en zor kısmı. Bu da hâlâ cevabını bulamadığımız bir konu."

DSÖ sözcüsünün yaptığı açıklamalar yalnızca bununla da sınırlı değildi. Margaret Harris, COVID-19 hastalarına yönelik etkili bir tedavi bulmak amacıyla başlatılan dayanışma projesine de değindi. Sözcü Harris, hastalığın şiddetini veya uzunluğunu sınırlayan bazı tedavilerin bulunduğunu ancak virüsü öldürebilecek veya durdurabilecek hiçbir tedavinin olmadığını ifade etti.