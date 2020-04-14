DSÖ: Türkiye'de COVID-19 Vakaları Hala Yükselişte

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını ile savaşını sürdürürken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) çok önemli bir uyarı geldi. Kurumun sözcüsü, bazı ülkelerdeki grafiğin hafif düşüşe geçtiğini, ancak İngiltere ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarının halen yükselişte olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla karantinanın kaldırıldığı ve hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ya da bilimsel adıyla COVID-19, gezegenin dört bir yanındaki insanlara hayatı dar etmeyi sürdürüyor.

Yeni merkezi ABD olan ölümcül salgın, şu ana kadar dünya genelinde 1,920,918 kişiye bulaşırken, 119,686 insanın da hayatına mal oldu. Bilim dünyası, COVID-19’a karşı aşı çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, dünyadaki vaka ve ölüm sayısına her gün binlercesi ekleniyor.

WHO sözcüsü: Aşının 12 ay ya da daha uzun bir süreden önce hazır olmasını ummayın

COVID-19’a geç reaksiyon vermekle eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü (WHO), salgınının Avrupa'daki gidişatına dair bir açıklama yaptı. Habertürk'ün haberine göre WHO sözcüsü Dr. Margaret Harris, "Bazı ülkelerde hafif düşüş var ancak İngiltere ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarında hala yükseliş gözleniyor" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da karışık bir fotoğraf var. Kesinlikle henüz pik noktasını görmedik” diyen Dr. Harris, dünyadaki COVID-19 vakalarının yüzde 90'ının Avrupa ve ABD'de görüldüğünü söyledi. Koronavirüse karşı yapılan aşı çalışmaları hakkında da konuşan WHO sözcüsü, "12 ay ya da daha uzun bir süreden önce aşının hazır olmasını ummayın" şeklinde konuştu.

"İngiltere ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarında hala yükseliş gözleniyor"

WHO’ya göre şu an itibarıyla dünya çapında geliştirilmekte olan 70 farklı COVID-19 aşısı bulunuyor. Oxford Üniversitesi'nden yetkililer, koronavirüse karşı geliştirilen aşının yüzde 80 ihtimalle eylül ayında hazır olacağını söylese de, Dr. Harris’e göre etkili bir aşı için minimum bir sene beklemek zorundayız.

Aralık 2019’dan beri devam eden COVID-19 salgını nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı yer olan ABD, bugüne kadar 23.644 vatandaşına pandemiye kurban verdi. Salgının yeni merkezi olan ABD’yi sırasıyla 20.465 ile İtalya, 18.056 ile İspanya, 14.967 can kaybı ile Fransa takip ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, 4.093 yeni vaka ile Türkiye'de güncel toplam vaka sayısının 61.049'a yükseldiğini, hayatını kaybeden vaka sayısının ise son 24 saatte 98 kişi artarak 1.296'ya ulaştığını bildirmişti. Türkiye, bugün itibarıyla dünyada en fazla koronavirüs vakasına sahip dokuzuncu ülke konumunda bulunuyor.