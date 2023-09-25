Birden fazla yapay zekâ kullanarak ürettiğimiz içeriklere bir yenisi daha eklendi. Oyuncudan iş insanına, dünyaca ünlü isimler Türkiye'de yaşasalardı sizce nasıl görünürlerdi? Bu soruya cevap bulalım.

Yapay zekânın ger geçen gün gelişmesi, "Bu böyle olsaydı nasıl olurdu?" gibi soru cümlelerinin cevaplarını çok daha kolay bulmamızı sağlıyor.

İçerisinde oyunculardan, milyarderlere kadar pek çok isim var. Bu isimleri hafif eğlence katarak ülkemizdeki insan profillerine benzetmeye çalıştık.

New York'un liseli âşıkları Spider-Man ve MJ, Türkiye'de bir lisede okusaydı, okulda böyle görünürlerdi.

Yakışıklı vampirimiz Robert Pattinson, Türkiye'nin yeni nesil rap şarkıcılarından olurdu muhtemelen.

Morgan Freeman da acının harman olduğu meyhanelerde tek başına düşüncelere dalardı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ün ülkemizde bir telefoncu dükkânı olacağını düşünebiliriz.

Zaten biraz da Mardinliye benzeyen Dua Lipa'yı mutfakta yemek hazırlarken görüyoruz.

Marvel Sinematik Evreni'nin Ajan Romanoff'u Scarlett Johansson'u Karadeniz'in engin yaylalarında görüyor olurduk.

Barbie'nin Ken'i Ryan Gosling, ülkemizde Ege'de yaşayan bir çiftçi olurdu.

Elbette Barbie'miz Margot Robbie de onun al yazmalı eşi olurdu.

Teknoloji alanındaki şirketleriyle tanınan Elon Musk; ülkemizde siyasete atılır, muhtemelen de bir bakan olurdu.

Müziğin efsanelerinden Queen'in solisti Freddie Mercury, bir kıraathanede çaycı olurdu.

Ana de Armas Türkiye'de yaşasaydı, BİM'de kasiyer olarak çalışırdı muhtemelen.

Shakira'nın ise kendine özgü kıyafetleriyle sokakta çiçek satmasını bekleyebilirdik.

Hannibal Lecter rolüyle efsaneleşen usta oyuncu Anthony Hopkins ise ülkemizde kasap olurdu.

Yaptığı yardımlarla tanınan ünlü oyuncu Angelina Jolie ise insanları iyileştiren bir hemşire olurdu diye düşünüyoruz.