Dünyaca Ünlü İsimler Türkiye'de Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi? Yapay Zekâyla Resmettik!

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Birden fazla yapay zekâ kullanarak ürettiğimiz içeriklere bir yenisi daha eklendi. Oyuncudan iş insanına, dünyaca ünlü isimler Türkiye'de yaşasalardı sizce nasıl görünürlerdi? Bu soruya cevap bulalım.

Yapay zekânın ger geçen gün gelişmesi, "Bu böyle olsaydı nasıl olurdu?" gibi soru cümlelerinin cevaplarını çok daha kolay bulmamızı sağlıyor.

İçerisinde oyunculardan, milyarderlere kadar pek çok isim var. Bu isimleri hafif eğlence katarak ülkemizdeki insan profillerine benzetmeye çalıştık.

New York'un liseli âşıkları Spider-Man ve MJ, Türkiye'de bir lisede okusaydı, okulda böyle görünürlerdi.

Spiderman ve MJ Türk olsaydı?

Yakışıklı vampirimiz Robert Pattinson, Türkiye'nin yeni nesil rap şarkıcılarından olurdu muhtemelen.

Robert Pattinson Türk olsaydı?

Morgan Freeman da acının harman olduğu meyhanelerde tek başına düşüncelere dalardı.

Morgan Freeman Türk olsaydı?

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ün ülkemizde bir telefoncu dükkânı olacağını düşünebiliriz.

Mark Zuckerberg Türk olsaydı?

Zaten biraz da Mardinliye benzeyen Dua Lipa'yı mutfakta yemek hazırlarken görüyoruz.

Dua Lipa Türk olsaydı?

Marvel Sinematik Evreni'nin Ajan Romanoff'u Scarlett Johansson'u Karadeniz'in engin yaylalarında görüyor olurduk.

Svarlett Johanson Türk olsaydı

Barbie'nin Ken'i Ryan Gosling, ülkemizde Ege'de yaşayan bir çiftçi olurdu.

Ryan Gosling Türk olsaydı

Elbette Barbie'miz Margot Robbie de onun al yazmalı eşi olurdu.

Margot Robbie

Teknoloji alanındaki şirketleriyle tanınan Elon Musk; ülkemizde siyasete atılır, muhtemelen de bir bakan olurdu.

Elon Musk Türk olsaydı

Müziğin efsanelerinden Queen'in solisti Freddie Mercury, bir kıraathanede çaycı olurdu.

Freddie Mercury Türk olsaydı

Ana de Armas Türkiye'de yaşasaydı, BİM'de kasiyer olarak çalışırdı muhtemelen.

Ana de Armas

Shakira'nın ise kendine özgü kıyafetleriyle sokakta çiçek satmasını bekleyebilirdik.

Shakira Türk olsaydı

Hannibal Lecter rolüyle efsaneleşen usta oyuncu Anthony Hopkins ise ülkemizde kasap olurdu.

Anthony Hopkins Türk olsaydı

Yaptığı yardımlarla tanınan ünlü oyuncu Angelina Jolie ise insanları iyileştiren bir hemşire olurdu diye düşünüyoruz.

Angelina Jolie Türk olsaydı
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