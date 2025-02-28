Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry, Uzaya Gidiyor!

Blue Origin, bu baharda uzaya yeni bir yolculuk gerçekleştireceğini açıkladı. Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry de uzaya gidecek isimlerden biri olacak. Bu yolculuk, uzay taşımacılığı tarihi için de önemli olacak.

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, dün önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama kapsamında uzaya yeni bir sefer düzenleceği ifade edildi. Blue Origin'in bir sonraki uçuşu, 11 dakika sürecek ve birkaç kişi, bu sefer kapsamında alt yörüngeye bir yolculuk gerçekleştirecekler.

Ancak bu uzay yolculuğu, daha öncekilerden biraz farklı olacak. Zira bu seyahat, tamamen kadınlardan oluşacak. Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez tarafından belirlenen mürettebatta dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry de bulunacak. Ayrıca Gayle King, Amanda Nguyen, Aisha Bowe ve Kerianne Flynn de uzaya gidecek kadınlar arasında yer alacaklar.

Tam tarih belli değil

Blue Origin tarafından yapılan açıklamada uzay yolculuğunun ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin tam tarih verilmedi. Ancak yolculuk, önümüzdeki baharda uygun bir vakitte gerçekleştirilecek. Şirket, bununla ilgili ayrı bir duyuru yapacağını açıkladı.

Katy Perry'yi de uzaya götürecek olan yolculuk, Blue Origin'in 31. uçuşu olarak kayıtlara geçecek. Ayrıca şirketin 11. insanlı uçuşu olacak. Ancak bu yolculuk, küresel uzay taşımacılığı için de oldukça önemli. Zira 1963 yılında Rus kozmonot Valentina Tereshkova, uzaya bir yolculuk gerçekleştirmiş ve bu yolculuk, mürettebatında sadece kadınların olduğu son uzay uçuşu olarak kayıtlara geçmişti. Yani 1963 yılından sonra bir ilk yaşanacak.