DNA’lar ve özellikle Antik DNA’lar, insan ve hayvan evrimlerinin gizemli dünyasına ışık tutar ve geçmişe dair birçok ayrıntıyı gün yüzüne çıkarabilir. Peki yaklaşık 2 yıl önce keşfedilen en eski DNA sizce en fazla kaç yaşında olabilir?

Başta arkeologlar ve bu alanda uzman diğer kişiler, yeraltı dünyasının perdelerini kaldırıp DNA örneklerini gün yüzüne çıkarmak için var gücüyle çalışmakta.

Gelin, arkeologların şimdiye dek keşfettiği en eski DNA katına ait ayrıntılara bakalım.

İlk olarak kısaca DNA’nın ne olduğuna değinelim.

DNA insanlarda ve diğer tüm organizmalarda, o organizmanın gelişimi, büyümesi, üremesi ve işlevi için genetik bilgi taşıyan kalıtsal bir materyaldir. Antik DNA ise antik kaynaklardan izole edilen genetik bir materyaldir.

DNA molekülleri oldukça kırılgandır ve zamanla bozulur. Bu da eski örnekler bulmanın inanılmaz derece zor olduğunu bizlere kanıtlar. Ancak elbette imkansız değildir.

Dünya’nın en eski DNA’sı, 2022 yılında keşfedildi ve şaşırtıcı derece tam 2 milyon yaşındaydı.

Kuzey Grönland’daki buzullarda ortaya çıkarılan bu fil benzeri memeli, donmuş topraklarda hapsolmuş durumdaydı. Dizilimi yapılan DNA, bir zamanlar bölgede yaşamış bitki ve hayvan türlerine ışık tuttu.

Bunların arasında kaz, tavşan, ren geyiği, yengeç vardı. Bitkilerden ise kavak, huş ve mazı ağaçları ile çeşitli Arktik ve kuzey çalıları bulunmaktaydı.

Bu keşiften önce ise şimdiye dek elde edilen en eski DNA, Sibirya’daki donmuş topraklarda bulunan 1,2 milyon yıllık mamut dişlerine aitti. Bu, 1 milyon yılı aşan DNA’nın antik bir organizmadan elde edilişinin ilk örneğiydi.

Peki en eski insan DNA’sı neydi?

Söz konusu insanlar olduğunda işler, biraz daha karışmakta. Şöyle ki atalarımız, ilk olarak epey sıcak olan Afrika’dan evrimleştiler ve fark etmiş olabileceğiniz gibi az önce bahsettiğimiz örneğin ve buna benzer var olan örneklerin çoğu daha soğuk iklimlerden.

Çünkü DNA, sıcak iklimlerde daha hızlı bozulur ve bu sebeple permafrostta olmayan eski örnekleri bulmak zorlaşır. Tüm bu zorluklara rağmen kayıtlardaki en eski insan DNA’sı, İspanya’daki bir mağarada bulunan 430.000 yıllık bir genomdan gelir.

“Sima de los Huesos” (Kemik Çukuru) olarak bilinen bir yeraltı çukuru, Neandertal soyunun erkan üyeleri olan 28 homininin kalıntılarını barındırmakta.

Özetle dünyada şimdiye kadar keşfedilen en eski DNA, bir hayvana aittir ve tam 2 milyon yaşındadır.

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