Dünyadaki En Yüksek İnternet Hızları Açıklandı - Ocak 2021

Speedtest, yeni yılın ilk mobil ve genişbant internet hız verilerini açıkladı. Yeni veriler ile birlikte dünyanın en hızlı mobil internetine sahip ülkesi değişirken; Türkiye'nin yeni yıldaki dünya sıralaması da belli oldu.

Dünyanın en popüler internet performans testi hizmeti olan Speedtest, Ocak 2021 verilerini paylaştı ve yeni yılın ilk ayındaki mobil ve genişbant internet hızı ortalamalarını açıkladı. Ülke bazında da mobil ve genişbant internet hızlarını ortaya koyan Speedtest, böylece en hızlı ve en yavaş internete sahip ülkeleri de ortaya çıkarmış oldu.

Speedtest verilerine göre Ocak 2021’de dünya çapında ortalama mobil internet hızı indirmede 46,74 Mbps, yüklemede 12,49 Mbps olurken; gecikme (ping) 37ms oldu. Dünya çapında ortalama genişbant internet hızı ortalamasına baktığımızda ise ortalama indirme hızının 96,98 Mbps, yükleme hızının ise 51,28 Mbps olduğunu görüyoruz. Ortalama gecikme ise 20ms olarak karşımıza çıkıyor.

En hızlı mobil internete sahip 5 ülkeden 3'ü, Orta Doğu'da bulunuyor

Speedtest verilerine göre ortalama 183,03 Mbps mobil internet indirme hızına sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri, bu konuda tüm dünyada 1. sırada yer alıyor. 171,26 Mbps ortalama hıza sahip olan Güney Kore, ikinci sırada yer alırken; listenin bir önceki lideri olan Katar, ortalama 170,65 Mbps ortalama mobil internet hızı ile üçüncü sırada yer alıyor.

Speedtest’e göre Ocak 2021 itibarıyla en hızlı mobil internete sahip 10 ülke

Birleşik Arap Emirlikleri - 183,03 Mbps Güney Kore - 171,26 Mbps Katar - 170,65 Mbps Çin - 149,68 Mbps Suudi Arabistan - 115,84 Mbps Norveç - 107,83 Mbps Kuveyt - 105,01 Mbps Avustralya - 104,16 Mbps Hollanda - 97,84 Mbps Kanada - 94,55 Mbps

Speedtest’in genişbant internet verilerine baktığımızda mobil veri sıralamasından tamamen farklı bir sıralama ile karşılaşıyoruz. Güneydoğu Asya ülkesi Singapur, 247,54 Mbps ile dünyanın en hızlı genişbant internet ortalamasına sahip ülke konumunda. Hong Kong, 229,45 Mbps ile ikinci sırada yer alıyor. 220,59 Mbps ortalamaya sahip olan Tayland, en hızlı genişbant internete sahip üçüncü ülke. Listenin ilk üç sırasındaki ülkelerin tamamı yerlerini korumayı başarmış durumda.

Speedtest’e göre Ocak 2021 itibarıyla en hızlı genişbant internete sahip 10 ülke

Singapur - 247,54 Mbps Hong Kong - 229,45 Mbps Tayland - 220,59 Mbps Romanya - 198,01 Mbps Danimarka - 190,32 Mbps Fransa - 188,03 Mbps Monako - 187,88 Mbps İsviçre - 187,08 Mbps İspanya - 186,06 Mbps Macaristan - 185,92 Mbps

Türkiye’nin mobil ve genişbant internet hızı ne durumda?

Ne yazık ki Türkiye’nin ne mobil ne de genişbant internette zirveye yaklaşabildiğini söylemek mümkün değil. Ortalama 36,42 Mbps mobil internet hızına sahip olan Türkiye, geçtiğimiz aya kıyasla 4 sıra yükselmiş olsa da Brunei’nin bir sıra altında, Jamaika'nın ise bir sıra üstünde kalarak 57. sırada yer alıyor.

Genişbant internet hızı ortalamasına baktığımızda ise durumun daha da vahim olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. 30,51 Mbps genişbant internet hızı ortalamasına sahip olan Türkiye, ocak ayında dünya sıralamasında bir basamak daha gerileyerek Karayipler’de bir ada ülkesi olan Saint Kitts ve Nevis’in hemen altında 103. sırada yer aldı.

COVID-19’a rağmen dünya çapında ortalama internet hızında artış görüldü

COVID-19 nedeniyle tüm dünyanın evlere kapanması, internet kullanımının tarihin en yüksek sevilerine gelmesine neden olmuştu. Görünen o ki artan yoğunluğa rağmen geride bıraktığımız bir yılda ortalama internet hızını artırmayı başardık.

Ocak 2020’de 32,03 Mbps olan dünya mobil internet indirme hızı ortalaması, Ocak 2021’de 46,74 Mbps’e yükselmiş durumda. Benzer şekilde Ocak 2020’de 74,35 Mbps olan dünya genişbant internet indirme hızı ortalaması, Ocak 2021’de 96,98 Mbps’e yükselmiş durumda.

2020'de Türkiye'nin internet hızı az da olsa yükseldi

Dünya ile aynı oranda olmasa da Türkiye’de de son bir yılda ortalama internet hızlarının yükseldiğini söyleyebiliriz. Ocak 2020’de 34,62 Mbps olan Türkiye’nin ortalama mobil internet indirme hızı, Ocak 2021’de 36,42 Mbps’e yükselmiş durumda. Ocak 2020’de 26,96 Mbps olan Türkiye’nin ortalama genişbant internet indirme hızı ise Ocak 2021’de 30,51 Mbps’e yükselmiş durumda.