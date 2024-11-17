Dünya'nın Çevresini Dolaşan İlk İnsanın Ferdinand Magellan Olduğu İddiasının Gerçeklik Payı Var mı?

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Çoğu kaynakta dünyanın etrafını dolaşan ilk denizcinin Ferdinand Magellan olduğu bilgisi yer alır. Peki bu bilgi doğru mudur? Eğer doğru değilse bu görevi kim tamamlamıştır?

Bilim insanları, kâşifler ve denizciler, bundan binlerce yıl önce dünyanın çevresini dolaşmak gibi bir amaç edinmişlerdi. Ancak çoğu, bu seyahate cesaret edemedi.

Peki bu yolculuğu Ferdinand Magellan mı tamamladı?

Bu bilgi maalesef doğru değildir. 

dünya

Dünyanın çevresini dolaşan ilk kişi Magellan değil, onun tercümanı ve aynı zamanda kölesi olan Zenci Henry’dir. Dünyanın etrafını tek seferde ilk kez dolaşan kişi ise Juan Sebastian Elcano ve geri kalan mürettabatıdır.

Magellan, dünya turuna çıkar ancak bu yolculuğu tamamlayamaz. Turun henüz yarısındayken öldürülür. Ancak onun öldürülmesi, kölesine bir fırsat yaratır. Magellan, Portekiz’den Uzak Doğu’ya yaptığı seyahatte Malezya’daki köle pazarından Zenci Henry’i satın alır ve bu yolculuğu Henry tamamlar.

Magellan aslında tamamlayamayı hedeflediği dünya turuna 1519’da çıkmıştı.

ferdinand magellan

Sürekli olarak Batı’ya gitmeyi tercih etti. Bu seyahatinde Macellan Boğazı’nı buldu ve Atlas Okyanusu’ndan, ismini verdiği Pasifik Okyanusu’na geçerek 1521 yılının Mart ayında Filipin adalarına ulaştı.

Fakat burada yerlilerle çıkan bir çarpışmada hayatını kaybetti. Magellan’ın dünya turu yarım kaldı ancak Zenci Henry, 1511’de yaptığı yolculukla birlikte dünyanın etrafını dolaşan ilk insan olma unvanını erişmiş oldu.

Özetle bu iddianın herhangi bir gerçeklik payı yok. Dünyanın çevresini dolaşma hedefi Ferdinand Magellan’a ait olsa da ne yazık ki o, bu yolculuğu tamamlayamadı.

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