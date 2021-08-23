Çinli enerji şirketi MingYang Smart Energy, yaklaşık 80 katlı bir bina uzunluğunda olan dünyanın en büyük rüzgar türbini "MySE 16.0-242"yi duyurdu. 2024 yılında ticari olarak hizmet vermeye başlaması planlanan türbin, 20 bin evin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor.

Çin'in 2006 yılından beri hizmet vermekte olan MingYang Smart Energy isimli şirketi, dünyanın en büyük rüzgar türbini "MySE 16.0-242"yi duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre 25 yıl boyunca elektrik üretimi için kullanılacak rüzgar türbini, 20 bin evin elektriğini tek başına üretecek. 242 metre yüksekliğe sahip olan rüzgar türbini, yaklaşık olarak 80 katlı bir binaya denk durumda.

MySE 16.0-242 ile ilgili yapılan açıklamalara göre bu rüzgar türbini, önümüzdeki yıllar itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Her biri 118 metre uzunluğunda olan 3 kollu bir yapıya sahip olan rüzgar türbini, yıllık bazda 80 GWh enerji üretimi sağlayacak. Açık denizlere inşa edilecek rüzgar türbinin enerji üretimini çok ciddi oranda ucuzlatması ve maliyetini kısa bir süre içerisinde amorti etmesi bekleniyor.

MySE 16.0-242 ile açık deniz enerji üretim maliyeti, yüzde 50'ye kadar gerileyebilir

Sektör kaynakları, MingYang Smart Energy'nin yeni nesil rüzgar türbininden fazlasıyla umutlular. Zira açık denizlerdeki rüzgardan faydalanarak elektrik üretimi yapmak, şu an için çok pahalı. Mevcut koşullar altında güneş panelleri ile elektrik üretiminin megavat saat başına düşen maliyeti 32,78 dolar civarında iken açık deniz rüzgarlarından elektrik üretimi yapmanın maliyeti, megavat saat başına 120,52 dolar. Renew Economy isimli şirketin analizlerine göre MySE 16.0-242 gibi verimli rüzgar güllerinin yayılması, açık deniz rüzgarından elektrik üretim maliyetini 2050 yılına kadar yüzde 37 ila yüzde 49 aralığında düşürmüş olacak.

MingYang Smart Energy, 242 metrelik dev rüzgar türbininin deniz tabanına monte edilebileceğini ya da yüzer bir platformun üzerine yerleştirilebileceğini ifade ediyor. MySE 16.0-242'nin ilk prototipinin 2022 yılında hazır olacağını ve kullanıma başlayacağını söyleyen yetkililere göre ticari üretim, 2024 yılında resmen başlamış olacak.