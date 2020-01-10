Toyota GR Yaris, Dünyanın En Güçlü 3 Silindirli Otomobili

Toyota, Tokyo Auto Salon'da üstün özellikleriyle yeni 2020 GR Yaris'i tanıttı. Japon otomobil devinin yeni performans aracı, dünyanın en güçlü üç silindirli otomobili olarak göze çarpıyor.

Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde ettiği şampiyonluğun ardından geliştirdiği yeni Toyota GR Yaris'i ilk kez 2020 Tokyo Auto Salon'da sergiledi. Tam bir performans canavarı olarak nitelendirilen GR Yaris, dünyanın en güçlü üç silindirli aracı olarak karşımıza çıktı.

GR Yaris, 257 beygir gücü, 360 Nm tork üreten üç silindirli, turboşarjlı 1.6 litrelik motora sahip. Otomobilde GR-FOUR isimli yeni dört çeker sisteminin yanı sıra altı vitesli manuel şanzıman yer alıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve bir çift Torsen limitli kaydırmalı diferansiyele rağmen, otomobilin ağırlığı sürücü hariç sadece 1.280 kg olarak açıklandı.

Yeni Toyota GR Yaris, 0'dan 100 km/s hıza 5.5 saniyede çıkacak

Performansına gelecek olursak, 0'dan 100 km/s hıza 5.5 saniyeden daha kısa bir sürede ulaşabilen otomobilin maksimum hızı 230 km/s olarak açıklandı. Toyota GR Yaris, yeni platform ve motora sahip olmasının yanı sıra yeni süspansiyonlar ve aerodinamik bir tasarımla geliştirildi. Üç kapılı bir gövdeye sahip olan modelin üretiminde karbon polimerler ve alüminyum kullanıldı. Standart Yaris'e göre tavanı 91 mm alçaltılan aracın arka süspansiyon sistemi de yeniden tasarlandı.

Diğer değişiklikler arasında çerçevesiz kapı camları, genişletilmiş çamurluklar, çift egzoz çıkışı ve 18 inç jantlar da var. Dört tekerlekten çekiş sistemi Normal, Sport ve Track gibi farklı sürüş modları sunuyor. Bu seçimler yapıldığında güç dağılımı sırasıyla 60:40, 30:70 ve 50:50 olsa da kendisini otomatik olarak ayarlayabilen sistem, gücün tamamını ön veya arka aksa aktarabiliyor.

Toyota, GR Yaris'i Japonya'da yer alan yeni Motomachi fabrikasında üretecek. First Edition modeli Japonya'da 36.100 dolardan satışa sunulacak. Son olarak otomobilin 257 beygir gücü üreten modelinin Avrupa pazarında da satılacağını belirtelim. Japonya versiyonu ise 268 beygir güç üretecek.