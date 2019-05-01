Pilotlar için oldukça zorlayıcı koşullara sahip olan ve yolculara da hayli korkutucu bir deneyim yaşatan dünyanın en tehlikeli 10 havaalanı.

Lukla Havaalanı, Nepal

Bu havaalanından kalış yapan uçaklar, konumu sebebiyle Everest Dağı'nı aşmak zorunda kalıyorlar. Havaalanının dağlar arasında bulunması, kısa bir piste sahip olmasına neden oluyor. Ayrıca bunların yanı sıra enerji ve hava trafik kontrolörleri eksikliği nedeniyle de havaalanının pek güvenli olduğu söylenemez.

Toncontin Havaalanı, Honduras

Uçakların ulaşmak için 45 derecelik bir dönüş yapmaları ve hızlı bir şekilde irtifa düşürmeleri gereken bu Toncontin Havaalanı, en tehlikeli havaalanları arasında yer alıyor.

Princess Juliana Uluslarası Havaalanı, St. Maarten

En ünlü havaalanlarından biri olan Princess Juliana Havaalanına iniş yapan uçaklar sahile oldukça yakın bir mesafeden geçiyor. Fakat havaalanının tehlikeli olmasına sebep olan şey bu değil. Uçakların iniş yapabilmesi için 8000 fitten daha fazla bir pist gereken bu havaalanı, 7100 fit büyüklüğünde piste sahip. Korkutucu olmasına rağmen, bu havalanına iniş yapmak oldukça hoş bir deneyim.

Paro Havaalanı, Butan

5 kilometre yüksekliğindeki Himalaya Dağları'nın arasında kalan bu havaalanı, 2 kilometre uzunluğunda bir piste sahip ve bu havaalanına iniş yapabilen sadece 8 pilot bulunuyor.

Narsarsuaq Havaalanı, Grönland

Grönland'da bulunan Narsarsuaq Havaalanı, pek çok zorlu koşul nedeniyle en tehlikeli havaalanları arasında yer alıyor. Buzla kaplı kısa pistler, aşırı soğuklar ve şiddetli rüzgarların yanı sıra yoğun kar yağışı ve havaalanının yakınındaki aktif volkanlardan çıkan kül bulutlarının neden olduğu düşük görüş mesafesi nedeniyle; bu havaalanına iniş yapmak gerçekten meşakatli bir iş.

Madeira Havaalanı, Portekiz

Jalopnik adlı web sitesine göre Maderia Havaalanı'na iniş yapmaya yetkili sadece British Havayolları ile çalışan nitelikli 20 pilot bulunuyor. Bir tarafında okyanus, diğer tarafında dağlar bulunan havaalanına iniş yapmak, güçlü ve sürekli değişen Atlantik rüzgarları nedeniyle oldukça tehlikeli. Pilotlar, bu koşullar altında havalanına tamamen manuel bir şekilde iniş gerçekleştiriyorlar.

Courchevel Havaalanı, Fransa

İtalya sınırına yakın bölgedeki Fransa Alp'lerinde bulunan havalanının tehlikeli sayılmasının en büyük sebebi 6500 fitlik rakımı. 1760 fit boyutundaki küçük pisti ve 18,5 derecelik eğimi de uçakların zorlu bir iniş yapmasına neden oluyor.

Cebelitarık Havaalanı, Celebitarık

Cebelitarık Havaalanı'nın pisti, kentin bir ana caddesinden geçiyor. Araçlar, her uçak geçişinde durmak zorunda kalıyorlar. Fakat bu zamana kadar hiç büyük bir kaza yaşanmamış.

Gisborne Havaalanı, Yeni Zelanda

Cebelitarık Havalima'nına benzer bir durum, Gisborne Havalanı için de geçerli. Bu havaalanı da pistini trenler ile paylaşıyor. Tren ve uçak geçişleri, kordineli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bert Mooney Havaalanı, Montana

Yellowstone ve Glacier Ulusal Parkları arasında bulunan bu havaalanı, kontrol kulesine sahip olmadığı ve pilotların iniş sırasında sayısız engeli aşmaları gerektiği için tehlikeli havaalanları arasında yer alıyor.