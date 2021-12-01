Dünyanın En Ucuz ve En Pahalı Şehirleri Açıklandı - 2021

The Economist, Dünya Çapında Yaşam Maliyeti 2021 raporunu bugün yayımladı. Rapor, dünyanın en pahalı şehirleri listesinde bu yıl büyük değişikliklerin olduğunu ortaya koydu. Koronavirüs, bu değişikliğin başlıca nedeni olurken şehirlerdeki enflasyon oranı %3,5 olarak ölçüldü.

Bugüne kadar paylaşılan birçok araştırmada dünyanın yaşaması en pahalı şehrinin Hong Kong olduğunu görüyorduk. Fakat dünyanın önde gelen medya şirketlerinden birisi olan İngiltere merkezli The Economist’in paylaştığı son rapor, bu durumun değiştiğini ortaya koydu. Dünya Çapında Yaşam Maliyeti 2021 raporu, bu sabah yayımlandı.

Toplamda 173 şehrin ele alındığı rapora göre dünyanın en pahalı şehri unvanı, Hong Kong’dan İsrail’in finans ve teknoloji merkezi Tel Aviv’e geçti. İsrail şehrinin bu listenin bir anda başına tırmanmasının nedeniyse koronavirüs pandemisinin etkisiyle gıda ve hizmetlerdeki ani enflasyon artışı olarak gösterildi. Tel Aviv, geçtiğimiz yıl 6. sırada yer alıyordu. 2020’nin en pahalı şehir unvanınıysa Hong Kong, Paris ve Zürih paylaşıyordu.

Dünyanın en pahalı şehirleri:

Tel Aviv, İsrail

Dünyanın en pahalı şehir sıralamasında Tel Aviv’in ardından Fransa’nın başkenti Paris geldi. Paris, ikinci sırayı kendisiyle aynı puanda olan Singapur ile paylaştı. Listenin üçüncü sırasında İsviçre’nin en büyük kenti Zürih yer alırken uzun süredir zirvelerde bulunan Hong Kong, bu şehirlerdeki fiyat artışları nedeniyle artık dördüncü sıraya yerleşti. Dünyanın en pahalı 10 şehri sıralaması şu şekildeydi:

Tel Aviv, İsrail Paris, Fransa – Singapur Zürih, İsviçre Hong Kong, Çin New York, ABD Cenevre, İsviçre Kopenhag, Danimarka Los Angeles, ABD Osaka, Japonya

Peki, dünyanın en ucuz şehirleri hangileri?

Şam, Suriye

Dünya Çapında Yaşam Maliyeti 2021 raporu, yaşaması en pahalı şehirlerin yanı sıra en ucuz şehirleri de gösterdi. Buna göre dünyanın en ucuz şehirleri şu şekildeydi:

Şam, Suriye Trablus, Libya Taşkent, Özbekistan Tunus, Tunus Almatı, Kazakistan Karaçi, Pakistan Ahmedabad, Hindistan Cezayir, Cezayir Buenos Aires, Arjantin – Lusaka, Zambiya

Bu yıl listede en fazla yer değiştiren şehirler:

Tahran, İran

Yaşam maliyeti listesinde bu yıl büyük değişiklikler görüldü. The Economist, şehirlerde son beş yıl içinde %3,5 ile en fazla enflasyon oranını bu yıl gördüklerini açıklarken, fiyatların bir anda artış gösterdiği şehirler, pandemiye daha iyi şekilde dayanan şehirlerin daha ucuz şehirler olarak görülmesine neden oldu.

Listede en çok tırmanan şehirler Tahran, İran (50 sıra yükseldi) Reykjavik, İzlanda (21 sıra yükseldi) ve Kiev, Ukrayna (13 sıra yükseldi) olurken,

listede en fazla geriye düşen şehirler Roma, İtalya (16 sıra düştü) ve Bangkok, Tayland – Lima, Peru (11’er sıra düştüler) oldu.



The Economist’in raporunun özetine ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.