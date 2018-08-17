Kanada'da yer alan Ontario şehri, dünyanın gelmiş geçmiş en devasa hız trenine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Canada's Wonderland isimli tema park, uzun süredir çalışmaları sürdürülen roller coaster ile ilgili yepyeni bilgiler paylaştı. Yukon Striker adı verilen bu tren, hem yükseklik, hem uzunluk hem de saatte ulaşacağı hız bakımından bir ilk olacak.

Yukon Striker, saatte tam 130 kilometrelik hızlara ulaşabilecek. Yüksekliği 75 metre olacak olan bu hız treni, toplamda 1100 metrelik bir çemberi tamamlıyor. Yukon Striker, tam 360 derecelik dönüş yapabilmesiyle de şu ana dek hiç yaşanmamış bir adrenalin patlaması yaşatacak.

Yayınlanan videodan da görebileceğiniz üzere hız treni, tepe noktasından aşağı 90 derecelik açıyla iniyor. Bu da binen kişide tam anlamıyla bir 'düşme' hissine sebep oluyor.

Hali hazırda dünyanın en gelişmiş tema parklarından biri olan Canada's Wonderland'in bu yeni oyuncağı ile büyük bir turist akımına sebep olması bekleniyor. Henüz hız treninin faaliyete geçeceği kesin tarih açıklanmadı ama 2019 yılı belirlenen hedef olarak görünüyor.