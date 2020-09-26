Dünyanın İlk Kürtçe Mobil Oyununun Galası Gerçekleştirildi

Erkam Yazılım, dünyanın ilk Kürtçe oyun projesi Bejan için Diyarbakır'da gala gerçekleştirdi. Dört aşamadan oluşan projenin mobil oyun ayağı, 2-5 yaş arası çocuklara günlük hayatta karşılaşabilecekleri nesnelerle eğlenceli bir dil gelişimi sunuyor.

Merkezi Batman'da bulunan Erkam Yazılım, dünyanın ilk Kürtçe çocuk oyunu Bejan için Diyarbakır'da gala gerçekleştirdi. 'Bejan Çizgi Film', 'Bejan Oyun', 'Bejan Eğitim Seti' ve 'Bejan Oyuncak' olarak dört aşamadan oluşan projenin galasında konuşan Erkan Yazılım Genel Müdürü Behmen Doğu, mobil oyunun App Store ve Google Play'den indirilebildiğini söyledi.

Koronavirüs salgınından dolayı yalnızca basın mensupları ve şirket çalışanlarının katıldığı gala, projenin ana karakteri olan Bejan'ın Kürtçe ve Türkçe maske takarak hijyen ve sosyal mesafe uyarılarında bulunduğu bir animasyon gösterimiyle başladı.

Sanayi Bakanlığı'ndan onay aldı:

4 alanda piyasaya sürülen Bejan projesinin tanıtımını yapan Behmen Doğu, çocuk oyununun Diyarbakır Teknokent’te animasyon ve Kürtçe dublaj yapan 21 kişilik ekiple yoğun bir emek sürecinin ardından ortaya çıktığını söyledi. Projenin ilk ayağının 'Bejan Oyun' olduğunu ve Sanayi Bakanlığı tarafından da onaylandığını kaydeden Doğu, oyunun 2-5 yaş arası çocuklara hitap ettiğini belirtti.

Oyunda üç farklı dil desteği bulunuyor:

Behmen Doğu'nun kızının adını verdiğini söylediği Bejan oyunu, Kürtçeye ek olarak Türkçe ve İngilizce de olmak üzere toplam üç farklı dili destekliyor. Oyunda, günlük hayatta karşılaşabilecek nesneler Kürtçe, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde tanıtılarak çocukların dil gelişim sürecine eğlenceli bir şekilde katkıda bulunması hedefleniyor.

Bejan, App Store ve Play Store'dan indirilebiliyor:

Galada açılış konuşmasının ardından Bejan çizgi filminin Kürtçe ve Türkçe gösterimi yapıldıktan sonra proje sahibi Behmen Doğu, Bejan karakterinin esin kaynağı olan kızı Bejan ile oyunu App Store'dan indirdi. Oyunun App Store ve Google Play'den indirilebileceğini söyleyen Doğu, Bejan oyuncaklarının da önümüzdeki aylarda satışa çıkacağını belirtti.