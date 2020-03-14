Dünyanın İlk Metanol Yakıt Kullanan Aracı: Gumpert Nathalie

Audi Sport’un eski direktörü Roland Gumpert tarafından kurulan bir şirket, dünyanın ilk metanol yakıt kullanan aracı Gumpert Nathalie'yi üretti. 2021 yılında piyasaya sürülecek olan bu araç, adeta küçük bir servet değerinde.

Gumpert ile Aiways’in son tasarımı olan ve dünyanın ilk metanolle çalışan EV’si Gumpert Nathalie, normal şartlar altında 2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk defa görücüye çıkacaktı. Etkinliğin Corona virüsü nedeniyle iptal edilmesinin ardından rafa kalkan aracın özellikleri ve kullandığı teknoloji ise oldukça merak ediliyordu.

Dört elektrik motoru ile donatılan aracın motorları, normal bir yanmalı motor gibi kaputun altına yerleştirilmiş durumda ancak gücünü metanolü hidrojene çeviren yakıt hücrelerinden alıyor. Toplamda 65 litrelik bir metanol yakıt deposunu bünyesinde bulunduran araç, sürücünün tercihine ve sürüş stiline bağlı olarak farklı pil paketleriyle yapılandırılabiliyor.

Metanol nedir ve Gumpert Nathalie’ye nasıl güç sağlayabiliyor?

Öncelikle anlaşılabilir olması için siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı metanol yakıtı olduğunu belirtelim. Bu noktada siyah metanol, petrol bazlıdır ve hâlâ fosil yakıt olarak kabul edilmektedir. Öte yandan Gumpert Nathalie, gücünü biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklar kullanılarak üretilen yeşil metanolden alıyor.

Gumpert’e göre yeşil metanol, havadaki CO2’yi yakalanarak ve enerji kullanıldıktan sonra tekrar serbest bırakılarak sentezleniyor. Bu sentezi oluşturan su ve CO2 ise yeşil metanolü doğal olarak temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı hâline getiriyor.

Gumpert Nathalie neler sunuyor?

300-600 kW güç tüketen dört elektrikli motora sahip olan bu araç, 536 beygir güç üretebiliyor. Bu güç ise aracın yalnızca 2,5 saniyede 0’dan 100 kilometre hıza ulaşmasına olanak sağlıyor. Şirketin bildirdiğine göre aracın ulaşabildiği maksimum hız ise 300 km/s. Öte yandan araç, tam dolu bir metanol deposu ile 820 kilometre yol alabiliyor.

Araçta her tekerleğe denk gelen bir motor bulunduğu için araç için dört çeker diyebiliriz. Bu noktada şirketin kurucusu Roland Gumpert, Audi Sport’un direktörüydü ve Alman otomobil üreticisinin ünlü Quattro dört çeker sisteminin arkasındaki beyinlerden biriydi. Bu yüzden aracın arkasında oldukça sağlam bir lider ve ekibi olduğunu söyleyebiliriz.

Gumpert Nathalie’nin fiyatı ne kadar olacak?

Oldukça özel bir araç olan Gumpert Nathalie, şirket açıklamalarına göre yalnızca 500 adet olacak. Aracın özellikleri ve nadirliği göz önüne alındığında fiyatının da biraz tuzlu olacağı anlaşılabiliyor. Bu noktada ilk teslimatlarına 2021 yılında başlanacak olan araç, 460 bin dolarlık (2 milyon 910 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.