Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Tanıtım Toplantısı'nda oldukça iddialı açıklamalar yaptı. Teknolojiye yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan bahseden Varank, uçan araba ve yapay zeka gibi ileri seviye teknolojilerde tüm dünyanın Türkiye'yş konuşacağını söyledi.

Konu yerli üretime geldiğinde elimizde kayda değer bir ürün henüz bulunmuyor olsa da farklı alanlarda yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Özellikle konu teknolojiye geldiğinde, ürün ve hizmet ihtiyaçlarımızın çoğunu yabancı şirketlerle karşılıyoruz. Bu durumun önüne geçmek için de imkânı olan herkes çorbaya tuzunu katmaya çalışıyor.

Bu konuda Türk üretimi aracımız TOGG gibi devletimizin ürettiği ürünlerin yanında Aposto! gibi medya şirketleri de var. Yani yerli ürün ve hizmetlerin gelişimi konusunda, önümüzde olumlu bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bu olumlu tablonun yanında umutları daha da yeşertecek açıklamalar yaptı.

Dünya bizi konuşacak:

Varank, ÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda, gençlere ve teknolojiye yatırım yapmaya son hız devam ettiklerini belirtti. Buna ek olarak konuyu uçan arabalara getiren Varank, bu konu ne zaman açılsa dalga geçildiğini fakat uçan araba, yapay zekâ ve hibrit roket teknolojileri gibi konularda tüm dünyanın Türkiye’yi konuşacağını söyledi.

Varank, uçan arabaların pazar payının, 2030 yılına kadar 320 milyar dolara ulaşacağını da söyledi. Bu konuda henüz ortaya bir ürün veya prototip konulmuş değil fakat Varank’ın konuşmalarına baktığımızda, rekabette geri kalmaya niyetli olmadığını görebiliyoruz.