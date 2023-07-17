Yapay zekâ ile desteklenen dünyanın ilk sanal müşteri temsilcisi "Air AI" duyuruldu. Satış veya satış sonrası destek için kullanılabilen yapay zekâ, bu sektörde çalışan bireylerin iş hayatlarını riske atacak gibi görünüyor.

Yapay zekâ teknolojileriyle ilgili çalışmalar tam gaz devam ederken, bu sektörün bazı iş kollarını yok etme riskiyle ilk kez bu kadar yakın durumdayız gibi görünüyor. Zira ABD'de geçtiğimiz yıl kurulan "Air" isimli bir yapay zekâ şirketi, dünyanın ilk sanal müşteri temsilcisini oluşturdu. Bir insanın yapabileceği işin katbekat fazlasını yapabilen yapay zekâ, bu alanda çalışan insanların meslek hayatlarını tehlikeye atacak gibi görünüyor.

Kendi misyonlarını "İşletmelerin her zamankinden daha hızlı, daha ucuz ve daha etkili bir şekilde pazara girmesine yardımcı olan yazılım platformu." olarak açıklayan şirket tarafından oluşturulan yapay zekâ, müşteriler için satış temsilcisi olarak kullanılabiliyor. Dileyenler, bu yapay zekâyı satış sonrası temsilci olarak da kullanabiliyorlar. Şu an için hakkında çok az şey bildiğimiz yapay zekâ, kullanılabilir olduğunda dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

40 dakikaya kadar telefon görüşmeleri yapabiliyor!

Air AI olarak anılan teknoloji, algoritmanın gerçek bir insan gibi konuşabilmesine imkan tanıyor. 10 ila 40 dakika aralığında telefon görüşmeleri yapabilen yapay zekâ, 5000'den fazla alanda özelleştirilip, kullanılabiliyor. Air, böyle bir yapay zekânın "dünyada ilk kez" geliştirildiğini ifade ediyor. Şirket, yapay zekânın özel olarak eğitilmesine ve yönetilmesine de gerek olmadığını söylüyor. Air'a göre sanal müşteri temsilcileri, bir şirketin 100 bin personel çalıştırmasını sağlayacak. Maliyet düşük olacak ve müşteri hizmetleri sistemi, 365 gün boyunca 7 gün 24 saat aktif kalacak.

Air AI için herhangi bir fiyat bilgisi verilmedi. Şirketin internet sitesini kontrol ettiğimizde, yapay zekâ için bir bekleme listesi oluşturulduğunu görüyoruz. Hizmetin hangi dillerde kullanılabildiğine ilişkin bir bilgiye sahip değiliz. Ancak Linkedln'de bu yapay zekânın yetenekleriyle ilgili bir video paylaşıldı. Paylaşılan video, Air AI'nin hiç de fena olmadığını gözler önüne seriyor.

Air AI için paylaşılan video: