Dil pratiği uygulaması Duolingo, durduk yere uygulama logosunu bıkmış ve üzgün görünen baykuşa çevirdi. Hâliyle bu durum kullanıcılarda büyük merak yarattı. Peki bu değişikliğin nedeni ne? Uygulamanın böyle bir şey yaptığını ilk kez görmüyoruz.

Dil öğrenmek isteyen kişilerin ilk tercih ettiği uygulamalardan biri olan Duolingo, sosyal medyada oldukça ilginç bir konuda gündeme geldi. Popüler uygulama, durduk yere logosunu değiştirdi ve kullanıcılarını şaşırttı.

Yeni logoya baktığımızda ikonik baykuşun üzgün bir versiyonunun eklendiğini görebiliyoruz. Baykuş, rahatsız edici bir şekilde bıkmış ve üzgün görünüyor. Tabii ki durum böyle olunca kullanıcılar neden böyle bir şey yapıldığını merak ediyor.

Logo böyle gözüküyor:

Duolingo'nun yeni logosu, Titanik filmindeki yaşlı Rose'u temsil ediyor

Şirketin iki gün önce yaptığı ve logoyu içeren bir paylaşımı var. "Dersi beş dakika ertelendiğinde" ifadelerinin altına şu an uygulamada kullanılan bıkmış ve üzgün surat eklenmiş. Görüntüde, Titanik filminden yaşlı Rose karakterinin yer aldığı ve son zamanlarda sıkça meme'lere konu olan "84 yıl oldu" sahnesi kullanılmış. Paylaşımdan, yeni uygulama logosu için bu karakterden esinlenildiği çıkarımını yapabiliyoruz.

Duolingo, muhtemelen dikkat çekmek için böyle bir değişikliğe gitti

Duolingo’nun neden böyle bir şey yaptığı konusunda resmî bir açıklama yok. Ancak çok büyük ihtimalle nedeninin etkileşim çekmek olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcılarında merak uyandırıp bir şeyin değişip değişmediğini, güncelleme gelip gelmediğini görmek için uygulamaya girmelerini sağlamak istiyor olabilir. Bir başka deyişle uygulama, sizin dikkatinizi çekmek istiyor.

Bu aslında çok sık karşılaşılan bir yöntem. Yenilik etkisi olarak tanımlayabileceğimiz bu yöntemde o aktiviteye yeni bir şey ekleyerek motivasyonu veya etkileşimi artırmak amaçlanıyor. Uygulamalara daha önce görmediğiniz simgelerin eklenmesi ve onlara sizin merak edip tıklamanız buna örnek olarak verilebilir.

Duolingo, daha önce de böyle bir şey yapmıştı

*Duolingo, ekim ayında logosunu kısa süreliğine bu şekilde güncellemişti.

Uygulamanın logosunu ilginç bir şekilde değiştirdiğini ilk kez görmüyoruz. Şirket, Ekim 2023’te uygulama logosunu âdeta eriyen bir baykuşa çevirmişti. Bunun nedeni de aynıydı. Kullanıcıların dikkatini çekmek. Konuya ilişkin açıklamada, uygulamayı güncellemeleri için böyle bir şey yaptıklarını söylemişlerdi.