e-CVT ve CVT Arasındaki Fark Nedir?

CVT ve e-CVT isimleri birbirine benzese de bu iki şanzımanın çalışma mantığı aynı değil. Bu içeriğimizde e-CVT ve CVT farkı nedir, iki sistem nasıl çalışır ve sürüş sırasında aralarındaki fark nasıl hissedilir sorularını yanıtlıyoruz.

Otomatik şanzımanlı bir otomobil araştırırken CVT ve e-CVT ifadeleriyle sık sık karşılaşabilirsiniz. İsimlerindeki benzerlik nedeniyle e-CVT'nin klasik CVT'nin elektrik motoru eklenmiş bir versiyonu olduğu düşünülebiliyor. Oysa özellikle hibrit otomobillerde kullanılan e-CVT sistemleri, geleneksel CVT'lerden mekanik olarak oldukça farklı çalışıyor.

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e-CVT CVT farkı en basit şekilde gücün nasıl aktarıldığı üzerinden açıklanabilir. Geleneksel CVT'lerde değişken çaplı kasnaklar ve bunların arasında çalışan kayış ya da zincir kullanılırken birçok e-CVT sisteminde bu parçalar bulunmaz. Bunun yerine içten yanmalı motor ve elektrik motorlarının çalışmasını yöneten bir güç bölüştürme mekanizması kullanılır.

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CVT şanzıman nasıl çalışır?

CVT, İngilizce “Continuously Variable Transmission” ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçede sürekli değişken oranlı şanzıman olarak tanımlanabilir. Klasik otomatik veya manuel şanzımanlarda bulunan belirli vites oranları yerine, belirli bir aralık içerisinde sürekli değişebilen aktarım oranları kullanır.

Yaygın CVT tasarımlarında iki değişken çaplı kasnak ile bunların arasında çalışan metal kayış veya zincir yer alır. Kasnakların çalışma çapı değiştikçe motor ile tekerlekler arasındaki aktarım oranı da değişir. Sistem böylece birinci, ikinci veya üçüncü vites gibi sabit kademelere ihtiyaç duymadan sürüş şartlarına uygun oranı oluşturabilir.

Bu çalışma biçimi motorun verimli olduğu devir aralığında tutulmasına yardımcı olabilir. Sakin kullanımda düşük motor devri tercih edilirken güçlü hızlanma istendiğinde motor daha yüksek bir devre çıkabilir ve araç hızlanırken bu devir bir süre sabit kalabilir.

CVT'li araçlarda bazı sürücülerin alışık olmadığı his de buradan gelir. Gaza sert basıldığında motor devri hızla yükselirken klasik şanzımandaki gibi belirgin vites değişimleri hissedilmeyebilir. Bazı üreticiler bu hissi azaltmak amacıyla yazılım üzerinden sanal vites kademeleri oluşturabiliyor.

e-CVT nasıl çalışır?

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e-CVT adı da sürekli değişken bir aktarım hissini ifade etse de sistemin çalışma şekli klasik CVT ile aynı değildir. Bu terim en çok Toyota ve Lexus gibi markaların hibrit güç aktarma sistemleriyle ilişkilendirilir. Benzer prensipleri kullanan farklı hibrit sistemler de bulunur.

Toyota'nın yaygın e-CVT düzeninde içten yanmalı motor, elektrik motorları ve planet dişli takımı birlikte çalışır. Bu yapı güç bölüştürme sistemi olarak görev yapar. Motorlardan gelen gücün tekerleklere ve elektrik üretimine nasıl dağıtılacağı çalışma şartlarına göre değiştirilebilir.

Klasik CVT'deki değişken çaplı iki kasnak ve bunların arasında çalışan kayış bu tip e-CVT sisteminde yer almaz. Elektrik motorlarının kontrolü ve planet dişli düzeni sayesinde sürücü açısından sürekli değişken oranlı şanzımana benzeyen kesintisiz bir hızlanma karakteri elde edilir.

Elektrik motorları burada yalnızca aracı hareket ettirmek için kullanılmaz. Sistemin tasarımına göre içten yanmalı motorun çalışma devrinin yönetilmesinde, elektrik üretiminde ve rejeneratif frenleme sırasında enerjinin geri kazanılmasında da görev alabilirler.

Bu yüzden e-CVT'yi “elektrikli CVT” şeklinde düşünmek mekanik yapıyı tam olarak açıklamaz. Benzer isim ve sürüş hissine rağmen gücü yöneten donanım klasik CVT'den farklıdır.

e-CVT ile CVT arasındaki temel fark ne?

İki sistem arasındaki en belirgin fark mekanik yapıda ortaya çıkar. Geleneksel CVT, aktarım oranını değiştirmek için çoğunlukla kasnak ve metal kayış ya da zincir düzeninden yararlanır. e-CVT olarak adlandırılan hibrit sistemlerde ise bu görevi elektrik motorlarıyla birlikte çalışan güç bölüştürme mekanizması üstlenebilir.

Bu farklılık bakım ve arıza ihtimallerini de değiştirir. Geleneksel CVT'de kayış veya zincir, kasnaklar, hidrolik sistem ve şanzımanın diğer bileşenleri çalışma düzeninin parçasıdır. e-CVT'de klasik CVT'ye özgü kasnak-kayış mekanizması bulunmadığından bu parçalarla ilişkili arızalar da söz konusu değildir. Buna karşılık e-CVT, hibrit sistemin elektrik motorları ve güç elektroniği gibi farklı bileşenleriyle birlikte çalışır.

Sürüş sırasında ise iki sistem birbirine benzeyebilir. Her ikisinde de hızlanırken klasik otomatik şanzımanlarda hissedilen belirgin vites geçişleri olmayabilir. Motor devrinin araç hızıyla birebir artmadığı durumlarla da karşılaşabilirsiniz.

“e-CVT” ifadesinin bütün üreticilerde tamamen aynı mekanik tasarımı ifade ettiğini varsaymamak gerekir. Hibrit güç aktarma sistemlerinin mimarisi markaya ve modele göre değişebilir. Araç karşılaştırırken yalnızca şanzımanın ticari adına değil, üreticinin kullandığı güç aktarım sistemine de bakmak daha açıklayıcı olacaktır.

e-CVT ve CVT sürüşte nasıl farklı hissettirir?

CVT'li bir otomobilde güçlü hızlanma istediğinizde motor kısa sürede yüksek devre çıkabilir. Araç hızlanmaya devam ederken motor devrinin uzun süre aynı seviyeye yakın kalması ilk kez CVT kullanan sürücülere farklı gelebilir. Klasik otomatik şanzımandaki vites yükseltme hissinin olmaması bu algıyı daha da belirginleştirir.

e-CVT'li hibrit bir araçta ise elektrik motorlarının katkısı sürüş karakterini değiştirir. Kalkış sırasında otomobil şartlara bağlı olarak yalnızca elektrik motoruyla hareket edebilir. Hızlanma talebi arttığında içten yanmalı motor devreye girer ve iki güç kaynağı birlikte çalışabilir.

Bu geçişler çoğu zaman belirgin bir fiziksel vites değişimi olmadan gerçekleşir. Gaza fazla basıldığında içten yanmalı motorun devri yükselip araç hızından bağımsızmış gibi hissedilebilir. Bu davranış e-CVT sisteminin arızalı olduğunu tek başına göstermez.

Rejeneratif frenleme de e-CVT'li hibritlerde sürüş deneyiminin bir parçasıdır. Gaz pedalından ayağınızı çektiğinizde veya fren yaptığınızda elektrik motoru jeneratör görevi üstlenerek hareket enerjisinin bir bölümünü bataryaya geri kazandırabilir.

İki şanzımanın sürüş karakterinde benzerlikler bulunsa da bu benzerliğin altında aynı mekanik sistem yatmaz. CVT bunu değişken aktarım mekanizmasıyla, e-CVT ise hibrit güç sisteminin motorlar arasındaki koordinasyonuyla gerçekleştirir.

e-CVT mi CVT mi daha dayanıklı?

Dayanıklılığı yalnızca CVT veya e-CVT adına bakarak değerlendirmek doğru olmaz. Şanzımanın tasarımı, üreticinin kullandığı parçalar, aracın bakım geçmişi ve kullanım şartları ömrü doğrudan etkiler. Aynı şanzıman türünü kullanan iki farklı modelin uzun dönem performansı bile birbirinden farklı olabilir.

Yine de mekanik yapı açısından önemli bir ayrım var. Toyota tipi e-CVT sistemlerinde klasik CVT'nin kasnak ve kayış mekanizması bulunmaz. Planet dişli sistemi görece sade bir mekanik düzene sahiptir. Bu yapı, geleneksel CVT'de karşılaşılabilecek kayış ve kasnak aşınması gibi bazı arıza türlerini ortadan kaldırır.

Bu durum e-CVT'nin hiçbir zaman arızalanmayacağı anlamına gelmez. Sistem elektrik motorları, güç elektroniği, hibrit batarya ve farklı kontrol bileşenleriyle birlikte çalışır. Uzun dönem maliyet değerlendirmesinde yalnızca şanzımanı değil, hibrit sistemin tamamını hesaba katmak gerekir.

CVT'lerde ise üreticinin belirttiği bakım prosedürlerine ve uygun şanzıman yağı kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Yanlış yağ kullanılması veya gerekli bakımların ihmal edilmesi çalışma problemlerine yol açabilir.

İkinci el bir otomobil alırken şanzıman türünün adından çok aracın servis geçmişi, üreticinin bakım şartları ve test sürüşündeki davranışı daha fazla bilgi verir. e-CVT ile CVT aynı isim ailesindeymiş gibi görünse de kaputun altında iki farklı mühendislik yaklaşımı vardır.